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Racing de Ferrol

La peña Morandeira inaugura la segunda sede del colectivo

La agrupación verde hace un llamamiento a la esperanza de cara al tramo final de la liga

Juan Quijano
Juan Quijano
08/05/2026 13:23
Los aficionados de la peña Morandeira, ya en Tenerife
Aficionados de la peña Morandeira, durante un viaje
PRM
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El Racing está lejos del principal objetivo que tenía para esta temporada –luchar por el retorno a Segunda–, pero la peña Morandeira quiere mandar un mensaje de unidad, ánimo y esperanza a todo el racinguismo en un momento en el que asegura que “el sentimiento verde sigue más vivo que nunca”.

Por eso, de cara a lo que queda de campeonato, hace un llamamiento para que el apoyo sea máximo para lograr el billete a la próxima edición de la Copa del Rey.

De ahí que el colectivo haya organizado dos encuentros con sus socios para demostrar que la afición racinguista está siempre al lado del equipo. El primero, se celebra este viernes en la cervecería El Molino Viejo, donde va a tener lugar la inauguración oficial de la segunda sede de la peña. El acto, además, servirá para ver “en familia” el partido que enfrenta al cuadro verde con el Arenas de Getxo en Fadura.

El segundo será a las 20.00 horas del viernes de la semana que viene en el bar Morandeira, sede principal del colectivo, donde se hará un acto de agradecimiento a la nueva gerencia “por seguir sumando en verde”.

La directiva de la peña reconoce que las últimas han sido dos temporadas complicadas a nivel deportivo, pero también se remarca que el camino hacia las alegrías se construye con trabajo, constancia y el calor de la grada. “Ya toca un año de acierto y de sonrisas para el Racing y su gente”, señalan sus representantes.

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