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Racing de Ferrol

Guillermo Fernández, entrenador del Racing de Ferrol: "El penalti a Raúl es muy claro, en directo y en video"

El preparador confesó que "pensaba que quien se pusiese por delante se llevaría el partido"

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
08/05/2026 23:03
Racing de Ferrol-Pontevedra
El técnico, hablando con Tejera
Jorge Meis
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El preparador Guillermo Fernández Romo incidió en lo igualado del encuentro dirimido en la noche del viernes por los suyos en Getxo, destacando especialmente de su formación que “creo que hemos hecho las cosas con mucha seriedad, con una idea clara de donde podía estar la oportunidad. La hemos tenido y nos hemos puesto por delante”. Si bien la alegría verde pronto se fundió a negro, con el conjunto vasco igualando la contienda pocos minutos después de la diana de un oportuno Álvaro Giménez. 

Y es que, como el mismo entrenador señaló, y sabiendo que esas situaciones a balón parado podía darse “no nos hemos ajustado bien en un córner –era el décimo duelo que no encajaban así, como apuntó–” y llegó la diana local. Un vuelta a empezar con una energía mucho más favorable para el Arenas Club, que intentaron aprovechar mientras que el Racing volvía a construirse, y casi lo consiguieron de nuevo tras un saque de esquina, como indicó Fernández Romo.

El grupo verde reaccionó y protagonizó varias llegadas que parecían acercar el segundo tanto verde, entre ellas “dos jugadas muy peligrosas en el área, dudosas. Pero al final empate, y a nosotros no nos cambia la perspectiva de lo que nos quedaba”.

Si bien, como es lógico, la igualada no era la idea inicial de un Racing que aspiraba a más, sí la de ser “competentes y competir hasta el final y poder ganar el partido y no ha podido ser. Espero que la semana que viene en casa lo podamos refrendar con una victoria que ya nos hace falta”, sentenció el técnico.

Fernández Romo confesó que, previamente, “pensaba que el que se pusiera por delante se podía llevar el encuentro y una pena que, cuando hemos hecho lo más difícil, haber recibido el gol. Lo hemos intentado hasta el final y con eso me tengo que quedar”. Y también se quiso mojar el madrileño respecto a una de las penas máximas solicitadas por el Racing. “El penalti a Raúl es muy claro, en directo y en video”, subrayó. 

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