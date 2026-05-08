Empate insuficiente para el Racing de Ferrol (1-1)

Los jugadores del Racing se lamentan tras una ocasión fallada Alfaquí

Lo que en otras circunstancias podría considerarse como un empate valioso, esta vez, en cambio, resulta una igualada insuficiente. Las tablas que el Racing firmó en su partido ante el Arenas de Getxo lo despiertan definitivamente del sueño de llegar a los playoffs de ascenso a Segunda y lo descartan, de una manera casi tajante, de la candidatura a meterse en la Copa del Rey. Al menos, el cuadro verde demostró que no se va a dejar ir en este final de campeonato, aunque en esta ocasión se queda con el regusto amargo de haberse adelantado y visto cómo su rival le empataba enseguida.

Se notó desde el principio que ninguno de los contendientes se jugaba nada especialmente importante. De ahí que no hubiese la intensidad que emplearían si en juego hubiese algo más que el honor de ponerse por delante del otro en la clasificación. Por eso, las ocasiones fuesen escasas, por no decir nulas, dentro de un partido en el que el cuadro verde fue el que controló más la posesión, aunque las llegadas más peligrosas a cualquiera de las dos porterías fueron las protagonizadas por los atacantes de la escuadra local.

A medida que fue avanzando el compromiso, la fluidez que el conjunto de la ciudad naval había mostrado desde que empezó el encuentro se fue evaporando. Solo algún encontronazo entre los rivales sacó al partido de la monotonía reinante, porque el capítulo de ocasiones se limitó a un cabezazo de Pascu, tras centro de Álvaro Ramón, que se marchó desviado. Lo mismo que un lanzamiento de Hidalgo desde fuera del área que se marchó ligeramente desviado de la portería defendida por Lucas Díaz.

El desgaste provocado por el esfuerzo realizado por los dos equipos hizo que en los minutos finales del primer acto se viesen más espacios y transiciones de una a otra portería. Pero ninguno de los contendientes acertó a transformar sus acciones –aunque Pascu y Álvaro Juan dispusieron de oportunidades para marcar cuando el tiempo reglamentario del primer acto estaba a punto de cumplirse–, así que el descanso llegó como solución lógica para lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego a la espera de movimientos.

Entró el Arenas con más ímpetu a la segunda parte –ya que antes de que se cumpliese el primer minuto de acción, Zabala lo intentó desde la frontal, pero su tiro se fue ligeramente desviado–, pero poco a poco el Racing fue reencontrando su sitio en el partido. Así que el encuentro pasó a jugarse durante más tiempo en el campo local, pero sin llegar a dejar ver ocasiones claras para la escuadra visitante. De hecho, la mejor fue para la formación local con un disparo desde la frontal de Hurtado que se fue fuera por poco.

Entre que el terreno de juego se iba poniendo más pesado y que los espacios iban apareciendo más a media que el partido iba avanzando, las ocasiones fueron siendo más... y más claras. Por ejemplo, Álvaro Giménez dispuso de una clara gracias a un centro de Álvaro Juan desde la derecha que, sin embargo, el delantero ilicitano cabeceó ligeramente desviado. O, cuando de manera casi inmediata, el local Lartitegi realizó un disparo desde dentro del área que el portero Lucas Díaz despejó.

El choque se acabó de romper llegados al último cuarto de hora. Primero con la acción con la que el cuadro verde se adelantó en el marcador, surgida de una recuperación de Tejera que, tras deshacerse de un par de rivales, cedió la pelota para que Álvaro Giménez remachase a gol a placer. La alegría racinguista, sin embargo, no duró ni cinco minutos, los que tardó la escuadra local en resolver una acción a balón parado que la defensa racinguista no pudo cortar. Fue la salsa de un duelo que, sin embargo, no pasó del empate.