Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Los objetivos se mueven; la forma en la que se hacen las cosas, no”

Fernández Romo, durante el partido ante el Pontevedra Jorge Meis

No es diferente la forma en la que el Racing va a hacer frente al partido ante el Arenas de Getxo que con la que encaraba otros encuentros. “Los objetivos se mueven... pero lo que no cambia es nuestra manera de hacer las cosas”, recordó el entrenador racinguista, Guillermo Fernández Romo. El preparador, de hecho, señaló que “tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos por delante, tres choques que tenemos que transformar en algo importante para el club, para nuestra gente, para nosotros mismos... para todo lo que hacemos”.

Pero los objetivos que el Racing tiene para este duelo no son solo deportivos, sino que el entrenador indicó que también son “particulares y personales”. De todas maneras, Fernández Romo apuntó que “el mayor aprendizaje de no haber conseguido una meta tan importante como la que nos planteábamos es saber por qué no lo hemos logrado”.

El técnico, de todas maneras, no cree que las últimas jornadas están para dar oportunidades a los que menos minutos han tenido a lo largo del campeonato. “Si no han jugado es por una decisión mía”, dijo antes de revelar que la posibilidad de que crucen la puerta de la titularidad pasa “porque haya mérito, haya rendimiento y haya un buen entrenamiento. Y en eso todos tienen las mismas opciones”.

Por último, con respecto a un rival con el que el conjunto de la ciudad naval está empatado a puntos, Fernández Romo espera un Arenas de Getxo “con una emoción diferente a la nuestra, lo que le da más confianza”. De ahí que espera un equipo “vivo, con ritmo, que quiere jugar, que quiere atacar... y que te presiona: un conjunto difícil”.