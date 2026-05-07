El Racing de Ferrol, a ganar por orgullo

Pascu, durante el partido contra el Pontevedra Jorge Meis

Al Racing se le van acabando los objetivos por los que luchar a medida que se acerca el final de campeonato. A tres jornadas del final de la liga regular y con la permanencia ya garantizada, el equipo ferrolano ve la clasificación para los playoffs de ascenso a Segunda como algo inalcanzable. Incluso ganarse el acceso a participar en la próxima edición de la Copa del Rey –algo para lo que debe terminar entre los siete primeros– parece muy difícil. Pero a lo que no renuncia es a ganar los partidos que le quedan, empezando por el que lo enfrenta al Arenas de Getxo este viernes –20.30 horas, Fadura–.

Lo que el Racing no quiere es dejarse ir en lo que falta de campeonato. Al contrario, apela a su profesionalidad para terminar lo mejor posible, si es posible ganando los tres choques que quedan. Será el modo de hacer menos lesivo el segundo curso negativo que se vive de manera consecutiva –tras el terrible descenso de Segunda de la temporada pasada–, porque los objetivos marcados antes de que empezase se han quedado muy lejos de hacerse realidad.

Positivo

Para ello espera completar este viernes un buen partido, uno de esos que han escaseado a lo largo de este ejercicio. Porque tanto a nivel ofensivo –no ha tenido la facilidad a la hora de crear juego ni la efectividad en el remate que se esperaba– como defensivo –le ha faltado contundencia para dejar más veces su portería a cero–, el cuadro verde se ha quedado lejos de lo deseado para estar entre los mejores de la competición. De ahí su situación en la tabla clasificatoria.

El escenario en el que se va a jugar el partido se presagia también como clave en el resultado del mismo. Después de jugar la primera parte de la temporada en su campo “titular”, el de Gobela, el Arenas ha pasado a hacerlo en el de Fadura, ya de hierba natural y en el que puede desarrollar mejor su forma de jugar.