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Racing de Ferrol

El portero Parera y el delantero Antón Escobar, bajas de última hora en el Racing de Ferrol

El cuadro verde recupera para jugar ante el Arenas de Getxo a Edgar Pujol, Fabio González y Álvaro Juan

Juan Quijano
Juan Quijano
07/05/2026 13:13
Parera, durante el partido ante el Barakaldo
Parera, durante el partido ante el Barakaldo
JORGE MEIS
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El portero Miquel Parera y el delantero Antón Escobar se unen al defensa Álvaro Mardones en la lista de bajas del Racing para el partido de este viernes contra el Arenas de Getxo. Así lo confirmó el entrenador del cuadro verde, Guillermo Fernández Romo, en la rueda de prensa anterior al choque.

El cancerbero recayó en los últimos días de los problemas que venía padeciendo en la zona dorsal, así que el cuerpo técnico ha decidido que pare por precaución.

En el caso del delantero, este sufrió una molestia muscular en el entrenamiento del miércoles que le impide estar al máximo. De ahí que se haya apostado por que se recupere estos días para estar en condiciones de jugar la semana que viene.

A cambio, el Racing recupera para el partido de este viernes a Fabio González y Álvaro Juan -una vez cumplida su sanción por acumulación de tarjetas- y a Edgar Pujol -de vuelta tras el permiso que le había concedido el club verde tras el fallecimiento de su padre-.

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