La Copa del Rey: una misión ¿imposible? para el Racing de Ferrol

Azael, durante el encuentro de la Copa del Rey que disputó el Racing frente al Langreo Alfaquí

El Racing de Ferrol de la temporada 2025/26 es un equipo de retos, pero no de los que a la afición le gustaría que fuesen. Después de prácticamente finiquitar sus opciones de meterse en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda División –están a siete puntos cuando quedan nueve por jugarse–, el conjunto ferrolano deberá ponerse las pilas para ganar los tres encuentros que quedan y así conseguir la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey, un torneo que siempre le ha dado grandes recuerdos.

En la memoria racinguista siempre estará esa histórica final que disputó en la campaña 1938/39 frente a un Sevilla que venció por 6-2, pero al que le dejó marcado. De hecho, muchos años más tarde, cuando el cuadro de la ciudad naval iba a celebrar su aniversario, se disputaría un partido amistoso como homenaje, pero por razones climatológicas no se pudo llevar a cabo. Con todo, la magia de la Copa provocó que ambos equipos se volviesen a cruzar en el curso 2023/24, precisamente en A Malata, aunque nuevamente la moneda cayó del lado sevillista (1-2).

Esos son sólo algunos de los grandes momentos que el torneo del KO le proporcionó al Racing a lo largo de su historia, pero que este año se pueden volver a interrumpir. Y es que el equipo ferrolano no está en la posición de clasificarse. Como recogen las bases de la Real Federación Española de Fútbol sólo la jugarán “los cinco primeros clasificados de cada grupo de Primera Federación y, en defecto de alguno de ellos, por razones de filialidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias que impidan su participación, el mejor clasificado que les siga en su respectivo grupo”.

Esto afecta negativamente al grupo de Guillermo Fernández Romo pues ahora mismo ocupa la undécima posición en la tabla, tras acumular 48 puntos en 35 jornadas. Con todo, ese puesto es ficticio para este caso, pues por delante de él están el Celta Fortuna y el Real Madrid Castilla, por lo que su puesto es el noveno. Aun así, sigue estando muy lejos, concretamente a cuatro unidades, que son las que le separan del Barakaldo, otro de los equipos que se beneficiarían de la exclusión de los filiales celeste y blanco. Ahora, por el momento, tienen asegurada su presencia el Tenerife, que ya logró el ascenso, el Zamora, el Pontevedra, la Ponferradina y el mencionado Barakaldo.

No obstante, hay otra serie de equipos, entre los que está el Racing –Unionistas de Salamanca, Lugo, Mérida y Arenas de Getxo–, que también están en la pelea. De hecho, este viernes se enfrentan el conjunto ferrolano con el vasco, por lo que uno de los dos podría quedar descartado, ya que ambos están con la misma cantidad de puntos y sólo separados por un puesto. Así, será un duelo en el que los pupilos de Guillermo Fernández Romo tienen que dejarse la piel en el campo para conseguir esa victoria, al igual que hicieron en la primera vuelta –vencieron 3-1 en A Malata, en uno de los mejores partidos del curso bajo las órdenes de Pablo López– y así mantener viva esa esperanza.

Sus mejores rachas

En el caso de que sucediera esa derrota, se pondría fin a una racha de cinco años seguidos disputando la Copa del Rey, siendo la última vez en la que no participó la temporada 2020/21, la siguiente a la pandemia del Covid-19. En ese curos, hasta la suspensión de toda la competición, el 7 de marzo, el conjunto de la ciudad naval ocupaba el undécimo lugar –misma posición en la que se encuentra ahora mismo–, a cuatro puntos del quinto lugar y a cuatro de los puestos de descenso. Al no reanudarse la liga, el equipo verde se quedó sin ese premio, no sólo en forma de reconocimiento sino de dinero. Previamente, había estado sólo dos años antes, en la 2018-19, sin jugar debido al descenso a Tercera División, lo que puso fin a otra racha de cinco temporadas seguidas acudiendo a su torneo fetiche.

De igual manera, el mayor número seguido de participaciones ocurrió entre el curso 1969/70 hasta el 1979/80, donde encadenó once ediciones, mientras que su mejor serie reciente fueron las diez que estuvo desde 1999 hasta el 2009. Por todos esos recuerdos y para darle una alegría al afición en esta temporada tan convulso, el Racing deberá sacar su mejor versión para pelear por estar, otra campaña más, en su competición favorita.