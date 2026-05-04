Por encima de todo, el Racing de Ferrol tiene que ser profesional

Artetxe, durante el partido ante el Pontevedra Jorge Meis

Entre el empate ante el Pontevedra y los demás resultados de la trigésimo quinta jornada del campeonato liguero, el Racing, con 47 puntos, encara las tres últimas fechas del campeonato matemáticamente salvado y a siete puntos de los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso –con utópicas opciones de meterse en ellos–. Así que, como apunta Markel Artetxe, “tenemos que terminar la temporada lo mejor y lo más arriba posible por la gente, por la entidad, por nosotros mismos... Somos todos muy profesionales”.

Y eso, a su juicio, se traduce en que “aunque matemáticamente no nos juguemos nada y no puedas hacer mucho en la tabla, defendemos un escudo, somos representantes de una ciudad y tenemos que sacar esto adelante”. Así que desde ayer la plantilla racinguista trabaja con la intención de sumar los nueve puntos en los tres partidos que quedan por disputarse. “La gente se lo merece por todo el apoyo durante todo el año”, reconoce el defensa antes de apuntar que ganar al Osasuna Promesas en el último partido del curso en A Malata “sería una bonita manera de despedir la temporada”.

Competir

Lo que el central racinguista tiene claro de cara a las tres jornadas que quedan de liga regular es que “para nada nos vamos a dejar ir”. Al contrario, Artetxe recuerda que “tenemos que cumplir y seguir peleando hasta el final. Ojalá podamos sacar adelante los tres encuentros que quedan para finalizar con buen sabor boca”.

También para darle una pequeña alegría a la afición que, a pesar de que no ha dejado de animar durante toda la temporada, se va con una segunda decepción consecutiva tras el descenso de Segunda de la campaña pasada. “Tenemos que acabar el campeonato de la mejor manera que seamos capaces”, recuerda el defensa llegado del Barakaldo.