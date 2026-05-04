Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Por encima de todo, el Racing de Ferrol tiene que ser profesional

Artetxe recuerda la necesidad de que el cuadro verde dé el máximo en los tres partidos de liga que aún quedan

Juan Quijano
Juan Quijano
04/05/2026 19:50
Racing de Ferrol-Pontevedra
Artetxe, durante el partido ante el Pontevedra
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Entre el empate ante el Pontevedra y los demás resultados de la trigésimo quinta jornada del campeonato liguero, el Racing, con 47 puntos, encara las tres últimas fechas del campeonato matemáticamente salvado y a siete puntos de los puestos que dan acceso a los playoffs de ascenso –con utópicas opciones de meterse en ellos–. Así que, como apunta Markel Artetxe, “tenemos que terminar la temporada lo mejor y lo más arriba posible por la gente, por la entidad, por nosotros mismos... Somos todos muy profesionales”.

Y eso, a su juicio, se traduce en que “aunque matemáticamente no nos juguemos nada y no puedas hacer mucho en la tabla, defendemos un escudo, somos representantes de una ciudad y tenemos que sacar esto adelante”. Así que desde ayer la plantilla racinguista trabaja con la intención de sumar los nueve puntos en los tres partidos que quedan por disputarse. “La gente se lo merece por todo el apoyo durante todo el año”, reconoce el defensa antes de apuntar que ganar al Osasuna Promesas en el último partido del curso en A Malata “sería una bonita manera de despedir la temporada”.

Competir

Lo que el central racinguista tiene claro de cara a las tres jornadas que quedan de liga regular es que “para nada nos vamos a dejar ir”. Al contrario, Artetxe recuerda que “tenemos que cumplir y seguir peleando hasta el final. Ojalá podamos sacar adelante los tres encuentros que quedan para finalizar con buen sabor boca”.

También para darle una pequeña alegría a la afición que, a pesar de que no ha dejado de animar durante toda la temporada, se va con una segunda decepción consecutiva tras el descenso de Segunda de la campaña pasada. “Tenemos que acabar el campeonato de la mejor manera que seamos capaces”, recuerda el defensa llegado del Barakaldo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Racing de Ferrol-Pontevedra

Por encima de todo, el Racing de Ferrol tiene que ser profesional
Juan Quijano
El juvenil verde se adelantó dos veces en el partido

El Racing de Ferrol juvenil se despide con derrota
Redacción
Lucas Díaz realizó una intervención de mérito a una falta lanzada por Yelko Pino que se colaba por la escuadra

Sinceridad al servicio del Racing de Ferrol
Iago Couce
Racing de Ferrol-Pontevedra

Guillermo Fernández, entrenador del Racing de Ferrol: "No hubiera sido justo que encima hubieran acabado ganando este partido"
Miriam Tembrás