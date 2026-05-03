Sinceridad al servicio del Racing de Ferrol

Lucas Díaz indicó tras el empate ante el Pontevedra que “houbo moitos tramos do partido nos que fumos mellores, pero non chega”
Aunque no es definitivo, el Racing de Ferrol ha dilapidado sus opciones de clasificarse para los playoffs de ascenso a Segunda División. El empate cosechado ante el Pontevedra, en un duelo en el que los verdes “non tivemos todo o premio que mereciamos”, como dijo Lucas Díaz. Ese punto conseguido terminó por confirmar esa situación que se venía mascando desde hacía mucho tiempo. Ahora, con tres jornadas por disputarse, el objetivo del club de la ciudad naval es acabar lo más arriba posible y conseguir cerrar la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.
Con todo, aunque eso hace ilusión, lo cierto es que no es consuelo pues tanto los jugadores, como la entidad y la afición esperaban estar luchando por retornar al fútbol profesional. Así lo expresó el portero racinguista, que indicó que “faltando tres xornadas non é cuestión de falar do que non toca. Todos sabemos o que hai e por desgracia non está chegando para estar onde queremos e somos plenamente conscientes”, apuntó y añadió que “non teño ganas de vender a moto. Somos conscientes de que fixemos cousas mal. Se non chegan as vitorias é porque non facemos as cousas como debemos. Eso sí, creo en agarrarme as situacións positivas porque todavía hai puntos en xogo e queremos estar o máis arriba posible”.
En este sentido, el meta señaló que “todos queremos conseguir as mellores cousas para o equipo. Ao final representamos a Ferrol e a máis de oito mil socios e tanto por eles como por nós queremos dar a mellor imaxe posible, aínda que a veces non saia. Tratamos de traballar sempre da mellor forma posible”, dijo.
Ante el Pontevedra, esas ganas se pudieron ver desde el inicio, donde el Racing fue “a polo partido. Por tramos fumos mellores e a sensación é que estabamos máis preto do noso gol que eles de marcar". Y en parte tiene razón, pues el conjunto de la ciudad dispuso de una oportunidad de oro, un penalti para adelantarse en el marcador. Sin embargo, Sergio Tejera no logró acertar y esa opción de marcar se esfumó, lo que confirmó el mal fario verde desde el punto fatídico, siendo la cuarta pena máxima errada en esta campaña –dos de Álvaro Giménez, una de Antón Escobar y esta del '14' racinguista–.
Sobre esta situación, Lucas comentó que "non tivemos esa sorte de transformala. As dinámicas son así. Cando parece que non quere entrar no o vai facer, mentres que cando sí, entra ata de carambola”, indicó, al tiempo que añadió que “deberiamos tratar de saber que non é suficiente, pero temos que quedarnos con esa entrega e a forma de ir a polo partido porque eles só tiveron a falta e logo ese tanto que ao final non conta porque foi anulado”.
Dar el máximo
Asimismo el cancerbero insistió en que “é evidente que temos que mellorar e somos conscientes. Solo nos valía a vitoria. Sabiamos que ía ser un partido complicado, como os de toda a categoría. Imaxino que para o Pontevedra, que está nunha situación de privilexio, é un bo punto porque fixeron un bo traballo. Nos queriamos gañar, pero por detalles e nos escapou. Entón, o empate non é suficiente para nós e toca seguir traballando para poder vencer nos tres encontros que quedan”.
Esa autocrítica, sin duda, es la que hará que el Racing progrese, pero quizá llega demasiado tarde. Ya no hay tiempo para remontar el vuelo, aunque sí que se puede “acabar da mellor forma posible que é sumando os tres puntos nos tres últimos partidos que quedan porque o importante é quedar o máis arriba posible na clasificación. Logo, cando acabe a tempada haberá que facer o balance correspondente”.
En esa valoración final estará esa gran aportación que está realizando el hispano-suizo que ya acumula tres choques seguidos como titular, aunque él no le da importancia, ya que “a liña que sigo é a de traballar a tope durante toda a semana. Xogar non depende de min, senón que é o entrenador quen toma a decisión. Se teño a fortuna de xogar trato de facelo mellor posible para axudar ao equipo, que é o máis importante”, finalizó un Lucas Díaz que se postula como una de las voces autorizadas del vestuario racinguista.