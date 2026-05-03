Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol juvenil se despide con derrota

El equipo de Míchel Alonso luchó hasta el final, pero cayó ante un Arosa más necesitado

Redacción
03/05/2026 19:51
El juvenil verde se adelantó dos veces en el partido
Jorge Meis
En su último partido en División de Honor, al menos por el momento, el Racing de Ferrol juvenil se despidió de esta categoría como empezó, con una derrota. El conjunto de la ciudad de la ciudad naval sucumbió ante un Arosa (2-3) que, a pesar de hacerse con el triunfo, no pudo conseguir la salvación debido a las victorias que cosecharon el Atlético Coruña Montañeros frente al Pontevedra (3-1) y el Compostela ante el Bansander (1-4). 

Aunque el que tenía la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos era su rival, el equipo dirigido por Míchel Alonso, que llevaba varias semanas descendido, fue el que más peligro llevó en el inicio del encuentro, hasta el punto de que cuando se cumplió el cuarto de hora se adelantó gracias a Aketx Aranaga. 

Ese tanto despertó al cuadro de David López, que apremiado por esa necesidad de vencer, se lanzó al ataque para empatar cuanto antes. Esa estrategia más agresiva tuvo su recompensa, pues apenas ocho minutos después Iván Falcón puso el 1-1. A partir de ahí, los arousanos comenzaron a tener un poco más de control y crear más peligro ante un Racing que esperaba para poder salir a la contra y hacer daño. Así fue como llegó el segundo tanto, obra de Daniel González, cuando estaba a punto de finalizar la primera mitad en O Pote. 

Ese gol encajado antes del descanso podría hundir a cualquier equipo y el conjunto verde lo sabía, por lo que trató de aprovecharse de esa situación cuando se reanudó el juego. Dispuso de alguna ocasión, pero no tuvo la puntería necesaria. Eso dio vida a un Arosa que poco a poco se recuperó hasta el punto de que logró empatar gracias a un penalti transformado por Falcón. 

Pero la cosa no acabó ahí, ya que los visitantes buscaron con ahínco ese tercer tanto que les diese la victoria y lo encontraron poco después gracias al buen hacer de Yeray Nuñez. El juvenil verde trató de empatar la contienda y despedirse al menos con un buen sabor de boca, pero no fue capaz de romper el muro visitante. 

