Guillermo Fernández, entrenador del Racing de Ferrol: "No hubiera sido justo que encima hubieran acabado ganando este partido"

El técnico verde, durante el duelo ante los granates Jorge Meis

En uno de esos duelos en los que el Racing hizo muchas cosas bien para llevarse un premio mayor, la fortuna le sonrió en parte con la anulación de la diana granate en la recta final. Una jugada sobre la que Guillermo Fernández señaló que, tal y como le había señalado al colegiado, “quizás la tiene que pitar –la falta– en ese momento, cortarla ya, porque ha sido bastante evidente, con la circunstancia de que después ha acabado en gol. En este caso ha tenido el valor, que muchas veces no se hace, que donde podía tener una duda, para eso esta el vídeo, ha tenido una certeza y ha podido pitar”.

Y es que si esta diana hubiera subido al marcador “no creo que hubiera sido justo para nosotros, para los que estamos complicados en esta situación, que encima hubieran acabado ganando este partido que han hecho”. La que no subió tampoco fue la ocasión más clara de la formación verde. Un nuevo penalti verde y un nuevo error. En este caso de Tejera para elevar la cifra de penas máximas erradas a cuatro esta campaña –entre liga y Copa–.

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“No me considero, aunque acabe este año fallando más penaltis, aunque no consigamos ese objetivo general, no considero que se hayan juntado todos los astros para decir que hemos sido el equipo con más mala suerte o que no la hemos tenido”. Un jarro de agua fría del que, eso sí, el Racing supo recomponerse a la perfección. “Se tiene que olvidar y te tienes que centrar en la siguiente jugada, que es al final lo que hay que evitar la frustración del jugador”.

Darlo todo

Y si los objetivos principales de la campaña ya se han evaporado –si bien la Copa del Rey se presenta ahora como un auténtico bombón–, no desaparecen en el seno racinguista, como apuntó su técnico.

“Siempre hay uno, que es el partido siguiente”, apuntaba, señalando asimismo la frustración de los jugadores de “que haces un partido para quererlo ganar y no lo haces”. Y Fernández lo tiene claro “a la afición les digo que mientras yo sea entrenador vamos a dejarnos todo por ganar cada semana, que sé que quizás es poco. La gente ha vuelto a responder. Siempre intentar dar, por humanidad, por mirarnos a los ojos y seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien".