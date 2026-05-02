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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En directo | Racing de Ferrol-Pontevedra

El minuto a minuto del derbi entre dos formaciones que siguen peleando por el playoff

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
02/05/2026 15:15
Racing Pontevedra
Racing Pontevedra
Racing de Ferrol
0-0
Pontevedra CF
68'
2º parte

Otra para el Pontevedra

Pino ve una nueva amarilla para el Pontevedra

67'
2º parte

De Concha a Dacosta

Entra Dacosta y se va Concha en las filas verdes

67'
2º parte

Sin referencias

Se funden a negro los marcadores en A Malata

65'
2º parte

Cambios en las filas granates

Diego Gómez y López y entran Ballardo y Luisao

63'
2º parte

Por los pelos

Falta lanzada por Tejera escorada que peina Chema 

61'
2º parte

Amarilla para el Pontevedra

Rubén López ve cartulina, la segunda para los visitantes

60'
2º parte

Balón parado granate

Falta de Chema para una nueva ocasión a balón parado del Pontevedra

56'
2º parte

Puños de acero

Lucas vuelve a volar y sacar puños para despejar un balón pontevedrés

56'
2º parte

Ocasión granate

Miguel Cuesta se guisa una ocasión que Compa envía a córner

54'
2º parte

No llega el remate

La carrera y el pase de Concha no encuentran rematador ni Giménez ni en Pascu

53'
2º parte

Un derbi atractivo

Las gradas de A Malata están llenas por 4.616 personas animando 

50'
2º parte

Sin revisión

No pide revisión el Pontevedra por una cída de Resende en área verde

47'
2º parte

Sin cambios

Ni Racing ni Pontevedra mueven banquillo

46'
2º parte

Empieza la segunda mitad

Vuelve el fútbol a A Malata

45+2
1º parte

Finaliza la primera parte en A Malata

El colegiado señala el final de un primer tiempo en el que el conjunto verde hizo muchos más méritos para que su casillero cambiase de cero a, al menos, uno. El grupo verde no retozó en el dolor del penalti fallado y siguió intentándolo hasta el final (0-0)

45+1
1º parte

Lucas alado

Vuelve Lucas a volar para atrapar otro lanzamiento granate

45+1
1º parte

Dos de añadido

Dos de añadido en A Malata

45'
1º parte

Lu Lu Lu cass!!!

Manoplazo de Lucas que evita el tanto pontevedrés de la falta lanzada por Pino

43'
1º parte

Amarilla a Artetxe y mucho peligro

Una falta de Artetxe se convierte en una peligrosísima falta para el Pontevedra en la media luna racinguista

40'
1º parte

Vuelve el Racing a crear peligro

Una falta sobre Álvaro Giménez lanzada por Tejera acaba casi en córner para el Racing

37'
1º parte

El muro de A Malata

El Pontevedra sube líneas y el campo ferrolano aplaude la intensidad defensiva verde

34'
1º parte

Acercándose

Salvan Chema y Gorostidi dos llegadas visitantes

32'
1º parte

Flojito de Pascu

De nuevo por banda derecha, el flojo tiro de Pascu lo atrapa Marqueta

30'
1º parte

Más ocasiones, ningún gol

Se llega a la media de hora de juego con un equipo verde mucho más agresivo que un Pontevedra que aún no ha tenido ninguna ocasión

28'
1º parte

Sin lluvia, cediendo posesión

Para de llover en A Malata con el Pontevedra teniendo ahora un poco más el balón

26'
1º parte

Remate fallido de Pascu

Lo intenta el Racing por banda derecha y una de sus llegadas la remata Pascu de cabeza fuera

24'
1º parte

Posesión verde

El balón sigue siendo del Racing, con el Pontevedra esperando su ocasión

22'
1º parte

Superarlo

Tiene ahora el Racing que tener cabeza fría y recomponerse rápido de este error

19'
1º parte

Y se va fuera el penalti

Y lo lanza fuera Tejera. Sigue el Racing con su mala suerte desde los once metros

17'
1º parte

Sí, es penalti

Mantiene la decisión el árbitro

16'
1º parte

Tic tac

Lo revisa el colegiado

16'
1º parte

Penaalti!!!

Pena máxima para el Racing de Ferrol por una agarrón a Chema y amarilla para Montoro

16'
1º parte

Aplausos

Aplaude A Malata los intentos de los suyos, que viven sus mejores momentos cuado pasa un minuto del cuarto de hora

14'
1º parte

Manos providenciales

Atrapa Marqueta el lanzamiento a balón parado

14'
1º parte

Falta peligrosa

Tejera es de nuevo protagonista al recibir una falta que lanzará desde el lateral del área

13'
1º parte

Uyyyy!!!

Tejera culmina con un gran tiro que atrapa Marqueta una jugada colectiva comenzada por Pascu

11'
1º parte

Amarilla para Ramón

Amarilla a Álvaro Ramón por falta sobre Vidorreta. Pasa a estar apercibido el racinguista

8'
1º parte

A tierra de nadie

Lanza Tejera y se queda en nada este balón parado

8'
1º parte

Ahora para el Racing

Falta sobre Jairo frente a la frontal del área

6'
1º parte

Y otra

Nueva falta de Gorostidi. Ahora más peligrosa

5'
1º parte

Falta

Falta de Gorostidi a favor del Pontevedra en el centro del campo

3'
1º parte

Conociéndose

Primeros minutos de tanteo con el Racing con sus lineas arriba impidiendo el avance pontevedrés

1'
1º parte

Empezamos!!!

Rueda el balón en A Malata!!

Minuto de silencio por el padre de Edgar Pujol

Salen los equipos al campo entre aplausos. Se guarda un minuto de silencio por el padre de Edgar Pujol

La "muy mejor" versión

Derbis que no se le han dado demasiado bien, varias bajas en su plantilla y la dificultad para marcar hacen que el Racing tenga que llevar a cabo el duelo casi perfecto ante el Pontevedra para mantener sus opciones

Adelante!!

Guillermo Fernández Romo se mostraba convencido de poder sacar adelante un derbi ante una formación pontevedresa que defenderá, precisamente, ese privilegiado lugar en playoff

Romper rachas y estadísticas

Para seguir soñando, el Racing tiene que ganar al Pontevedra este 2 de mayo. Unos derbis que, en esta campaña, no se le están dando nada bien a los ferrolanos. Gorostidi quiere romper estadísticas y darle una alegría a la afición en el penúltimo duelo en A Malata

La calculadora en llamas

A pesar de la dificultad, a los jugadores verdes todavía le salen las cuentas y se aferran a esa calculadora ardiendo

Una igualada muy insuficiente

El Racing llega a este encuentro tras firmar un empate ante el Avilés con el que se le complica mucho estar en el playoff

Salen los verdes a calentar bajo la lluvia

La brigada ferrolana sale a calentar entre aplausos de la afición que está en el campo en el momento en el que empieza a llover en A Malata 

El ejercito del Pontevedra

El grupo granate sale de inicio con: Marqueta, Vidorreta, Miki Bosch, Montoro, Miguel Cuesta, Alan Ribeiro, Diego Gómez, Rubén López, Yelko Pino, Resende y Compa. 

Los once sobre la arena de Romo

El madrileño pondrá de inicio a: Lucas, Migue, Artetxe, Chema, Álvaro Ramón, Gorostidi, Tejera, Pascu, Jairo, David Concha y Álvaro Giménez

¡¡Bienvenid@s a tod@s!!

Se va llenando poco a poco A Malata a poco más de una hora para que comience el derbi en el césped ferrolano

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