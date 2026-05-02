En directo | Racing de Ferrol-Pontevedra
El minuto a minuto del derbi entre dos formaciones que siguen peleando por el playoff
Otra para el Pontevedra
Pino ve una nueva amarilla para el Pontevedra
De Concha a Dacosta
Entra Dacosta y se va Concha en las filas verdes
Sin referencias
Se funden a negro los marcadores en A Malata
Cambios en las filas granates
Diego Gómez y López y entran Ballardo y Luisao
Por los pelos
Falta lanzada por Tejera escorada que peina Chema
Amarilla para el Pontevedra
Rubén López ve cartulina, la segunda para los visitantes
Balón parado granate
Falta de Chema para una nueva ocasión a balón parado del Pontevedra
Puños de acero
Lucas vuelve a volar y sacar puños para despejar un balón pontevedrés
Ocasión granate
Miguel Cuesta se guisa una ocasión que Compa envía a córner
No llega el remate
La carrera y el pase de Concha no encuentran rematador ni Giménez ni en Pascu
Un derbi atractivo
Las gradas de A Malata están llenas por 4.616 personas animando
Sin revisión
No pide revisión el Pontevedra por una cída de Resende en área verde
Sin cambios
Ni Racing ni Pontevedra mueven banquillo
Empieza la segunda mitad
Vuelve el fútbol a A Malata
Finaliza la primera parte en A Malata
El colegiado señala el final de un primer tiempo en el que el conjunto verde hizo muchos más méritos para que su casillero cambiase de cero a, al menos, uno. El grupo verde no retozó en el dolor del penalti fallado y siguió intentándolo hasta el final (0-0)
Lucas alado
Vuelve Lucas a volar para atrapar otro lanzamiento granate
Dos de añadido
Dos de añadido en A Malata
Lu Lu Lu cass!!!
Manoplazo de Lucas que evita el tanto pontevedrés de la falta lanzada por Pino
Amarilla a Artetxe y mucho peligro
Una falta de Artetxe se convierte en una peligrosísima falta para el Pontevedra en la media luna racinguista
Vuelve el Racing a crear peligro
Una falta sobre Álvaro Giménez lanzada por Tejera acaba casi en córner para el Racing
El muro de A Malata
El Pontevedra sube líneas y el campo ferrolano aplaude la intensidad defensiva verde
Acercándose
Salvan Chema y Gorostidi dos llegadas visitantes
Flojito de Pascu
De nuevo por banda derecha, el flojo tiro de Pascu lo atrapa Marqueta
Más ocasiones, ningún gol
Se llega a la media de hora de juego con un equipo verde mucho más agresivo que un Pontevedra que aún no ha tenido ninguna ocasión
Sin lluvia, cediendo posesión
Para de llover en A Malata con el Pontevedra teniendo ahora un poco más el balón
Remate fallido de Pascu
Lo intenta el Racing por banda derecha y una de sus llegadas la remata Pascu de cabeza fuera
Posesión verde
El balón sigue siendo del Racing, con el Pontevedra esperando su ocasión
Superarlo
Tiene ahora el Racing que tener cabeza fría y recomponerse rápido de este error
Y se va fuera el penalti
Y lo lanza fuera Tejera. Sigue el Racing con su mala suerte desde los once metros
Sí, es penalti
Mantiene la decisión el árbitro
Tic tac
Lo revisa el colegiado
Penaalti!!!
Pena máxima para el Racing de Ferrol por una agarrón a Chema y amarilla para Montoro
Aplausos
Aplaude A Malata los intentos de los suyos, que viven sus mejores momentos cuado pasa un minuto del cuarto de hora
Manos providenciales
Atrapa Marqueta el lanzamiento a balón parado
Falta peligrosa
Tejera es de nuevo protagonista al recibir una falta que lanzará desde el lateral del área
Uyyyy!!!
Tejera culmina con un gran tiro que atrapa Marqueta una jugada colectiva comenzada por Pascu
Amarilla para Ramón
Amarilla a Álvaro Ramón por falta sobre Vidorreta. Pasa a estar apercibido el racinguista
A tierra de nadie
Lanza Tejera y se queda en nada este balón parado
Ahora para el Racing
Falta sobre Jairo frente a la frontal del área
Y otra
Nueva falta de Gorostidi. Ahora más peligrosa
Falta
Falta de Gorostidi a favor del Pontevedra en el centro del campo
Conociéndose
Primeros minutos de tanteo con el Racing con sus lineas arriba impidiendo el avance pontevedrés
Empezamos!!!
Rueda el balón en A Malata!!
Minuto de silencio por el padre de Edgar Pujol
Salen los equipos al campo entre aplausos. Se guarda un minuto de silencio por el padre de Edgar Pujol
La "muy mejor" versión
Derbis que no se le han dado demasiado bien, varias bajas en su plantilla y la dificultad para marcar hacen que el Racing tenga que llevar a cabo el duelo casi perfecto ante el Pontevedra para mantener sus opciones
Adelante!!
Guillermo Fernández Romo se mostraba convencido de poder sacar adelante un derbi ante una formación pontevedresa que defenderá, precisamente, ese privilegiado lugar en playoff
Romper rachas y estadísticas
Para seguir soñando, el Racing tiene que ganar al Pontevedra este 2 de mayo. Unos derbis que, en esta campaña, no se le están dando nada bien a los ferrolanos. Gorostidi quiere romper estadísticas y darle una alegría a la afición en el penúltimo duelo en A Malata
La calculadora en llamas
A pesar de la dificultad, a los jugadores verdes todavía le salen las cuentas y se aferran a esa calculadora ardiendo
Una igualada muy insuficiente
El Racing llega a este encuentro tras firmar un empate ante el Avilés con el que se le complica mucho estar en el playoff
Salen los verdes a calentar bajo la lluvia
La brigada ferrolana sale a calentar entre aplausos de la afición que está en el campo en el momento en el que empieza a llover en A Malata
El ejercito del Pontevedra
El grupo granate sale de inicio con: Marqueta, Vidorreta, Miki Bosch, Montoro, Miguel Cuesta, Alan Ribeiro, Diego Gómez, Rubén López, Yelko Pino, Resende y Compa.
Los once sobre la arena de Romo
El madrileño pondrá de inicio a: Lucas, Migue, Artetxe, Chema, Álvaro Ramón, Gorostidi, Tejera, Pascu, Jairo, David Concha y Álvaro Giménez
¡¡Bienvenid@s a tod@s!!
Se va llenando poco a poco A Malata a poco más de una hora para que comience el derbi en el césped ferrolano