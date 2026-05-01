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Racing de Ferrol

Un derbi aclaratorio para el Racing de Ferrol

El cuadro verde recibe al Pontevedra con la esperanza de ganar para mantener opciones de llegar a los playoffs de ascenso

Juan Quijano
Juan Quijano
01/05/2026 21:55
Jairo Noriega celebrando su gol
Jairo Noriega celebrando su gol
JORGE MEIS
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Las matemáticas dicen que la clasificación del Racing para los playoffs de ascenso a Segunda aún es posible, pero el sentido común recuerda que eso sería casi un milagro. Así que en las cuatro jornadas que quedan hasta el final de la liga regular del grupo 1 de Primera RFEF lo que pretende es sumar la mayor cantidad de puntos para acabar lo más arriba posible en la clasificación. Y el partido que lo enfrenta al Pontevedra este sábado –16.15 horas, A Malata– es una buena ocasión para llevarse una de esas alegrías que tanto han escaseado en el campeonato del grupo 1 de Primera RFEF.

La irregularidad que ha caracterizado al Racing esta temporada se refleja en que en lo que va de campeonato solo una vez ha podido encadenar tres victorias y únicamente en dos ha enlazado un par de éxitos –ninguna de ellas en la segunda vuelta–. Por eso, hilvanar ahora cuatro éxitos parece un logro de ciencia ficción, sobre todo viendo la facilidad con la que al equipo ferrolano le marcan goles y las dificultades que tiene para anotarlos. De ahí que los objetivos que se marca sean ahora más a corto plazo que a medio o largo.

Potencial

Será el último derbi gallego, esa clase de partidos que no se le han dado demasiado bien –solo ha ganado dos y ambos ante el casi descendido Arenteiro–, que el cuadro verde vaya a jugar esta temporada. La proximidad geográfica, el conocimiento entre los jugadores y el ambiente harán de este un encuentro especial. Así que de la fiesta futbolística que se espera vivir, el conjunto de la ciudad naval espera salir victorioso para seguir con opciones, al menos, otra semana.

Las bajas de los defensas Mardones y Edgar Pujol, el centrocampista Fabio González y el exterior Álvaro Juan provocan que el Racing tenga que realizar variaciones en su alineación. De todas maneras, para hoy presentará un once titular con argumentos.

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