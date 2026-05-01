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Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “No hemos estado a la altura de lo que se esperaba”

El preparador del cuadro verde, aun así, confía en "hacer todo bien" para poder derrotar al Pontevedra

Juan Quijano
Juan Quijano
01/05/2026 13:31
Racing de Ferrol contra Aviles
Fernández Romo, durante el partido contra el Aviles
Daniel Alexandre
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“¡Es el fútbol!”. Es la forma que el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, tiene de explicar por qué las cosas no le están salido al Racing esta temporada. “No han llegado los resultados soñados, no hemos estado a la altura, hay muchas cosas que teníamos que evitar...”, explica. El resultado es que “hemos llegado aquí por las mil y una decisiones que se han tomado” y que se refleja en el hecho de que “no hemos estado a la altura de lo esperado la mayor parte del tiempo”.

Pero, pese a este análisis, el preparador se muestra “convencido” de sacar adelante el partido contra el Pontevedra. Y, aunque es consciente de que llegar a las plazas de playoffs requieren la “heroicidad” de enlazar cuatro victorias, además de esperar a que varios rivales directos no lo hagan, se presenta al duelo del sábado con la idea, “como siempre lo hemos hecho”, de ganar un choque que presagia “exigente e igualado”.

Además, Fernández Romo prevé que la seguridad que al cuadro grana le da la posición en la que está, y la cantidad de puntos que ha sumado, “nos va a obligar a que nosotros tengamos que llevar la iniciativa”. En este sentido, destaca del Pontevedra que “es un equipo bien trabajado y encima con mucho rendimiento”. Y ese fluir que ha demostrado sobre todo con el paso de la liga es lo que está haciendo que esté en la zona alta de la clasificación.

El entrenador, de todas formas, confía en que el hecho de jugar en A Malata acerque al Racing a la victoria. “La paradoja mayor es no haber sacado adelante los partidos donde mejor hemos jugado”, dice antes de mostrar su intención de que “ojalá confirmemos esta situación con una victoria”.

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