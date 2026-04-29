Ander Gorostidi, jugador del Racing de Ferrol: "Mientras las matemáticas digan que se puede, hay que darlo todo"

Ander Gorostidi, durante un encuentro con el Racing de Ferrol Jorge Meis

Para Ander Gorostidi este partido, al igual que todos los derbis que ha jugado “son especiales. Son más que tres puntos los que hay en juego”, apuntó. Asimismo añadió que, para todos sus compañeros, esa victoria frente al Pontevedra sería “super importante a nivel mental. Además, también necesitamos darle una alegría a la afición y que estén con nosotros otra vez más. Tenemos muchas ganas de que llegue este partido cuanto antes para conseguir ese triunfo en A Malata”.

Y es que ese enfrentamiento contra el equipo de la ciudad del Lérez puede suponer un cambio de tendencia tanto en él como en todo el equipo, porque les puede ayudar a mantener vivas esas opciones de llegar a los playoffs, que ahora mismo están a siete puntos de distancia. En este sentido, el centrocampista vasco señaló que “afrontamos los partidos de manera positiva. Hemos trabajado bien durante la semana, todavía nos quedan un par de entrenamientos y estamos convencidos que, con la afición, les vamos a dar una alegría. Queremos ganar los partidos que quedan, que son cuatro, empezando por el sábado. Creemos que se va a vivir un ambiente de fútbol bonito y estamos con ganas”.

Sin duda, las ganas de sumar esa victoria en el derbi las tienen, pero ahora deberán trasladarlas al césped, algo que está costando más de los esperado. Respecto a esta situación, Gorostidi comentó que “hay veces que salen bien las cosas, otras no tan bien. Aun así, repito, que afrontamos todos los partidos, y en especial este, con convicción, con las ganas y la ilusión de poder hacer un buen encuentro y de conseguir la victoria”.

Esas ganas, unidas “al trabajo diario que el equipo hace y que todos demos el cien por cien en cada entrenamiento. Estoy seguro de que así llegarán los resultados positivos”, aseveró, pero también indicó que “evidentemente nos está costando un pelín más, pero al final el fútbol es un deporte en el que a veces se gana y otras veces se pierde, y los peores perjudicados a nivel colectivo y a nivel individual somos nosotros. Nosotros siempre queremos ganar. Trabajamos para conseguirlo. Tenemos que mantener esa mentalidad positiva y confiamos en uno y en el otro, que es lo importante. Así que tenemos que afrontar el partido con las máximas garantías, trabajando bien el plan de partido"

Respecto al Pontevedra, el mediocentro comentó que “no pienso mucho en ello –sobre la posición actual del conjunto granate–, yo sólo me centro en mi equipo que bastante tengo. Sólo pienso en mí, en el Racing de Ferrol, en el trabajo diario y en que el grupo esté bien anímicamente. El resto de equipos no me preocupan”.

Rendimiento individual

Asimismo, Ander Gorostidi habló sobre su pérdida de protagonismo desde la llegada de Guillermo Fernández Romo, con quien alterna partidos con muchos minutos con otros en los que no llega a jugar. Sobre esta situación comentó que “eso forma parte del fútbol. Llevo muchos años jugando al fútbol y hay momentos que te toca jugar más, otras te toca jugar menos. Intento animar a los compañeros siempre dentro del campo o fuera del campo y soy uno más, como todos. Somos 24 futbolistas, sólo juegan once, así que estoy contento”, añadió. Asimismo comentó que no piensa en si va a ser titular para este encuentro, ya que “mi trabajo es entrenar bien lo mejor posible, darle argumentos al míster para que me ponga y luego él decidirá, Siempre elige el mejor once posible y este fin de semana no será la excepción”.

De igual manera, también agregó que es pronto para hacer una valoración de la temporada debido a que “todavía quedan cuatro partidos. Hay que seguir trabajando, seguir con ilusión y hasta que las matemáticas digan que estamos en la pelea, tenemos que dar nuestro máximo posible. Las notas se ponen al final”.

Por último, le mandó un mensaje a su afición, a la que le pide que “siga como hasta ahora, animando. Nos ayudan mucho cuando lo hacen. Yo entiendo que cuando hay partidos que el resultado no es positivo haya un poco de crispación, pero intentamos siempre dar el 100%, darlo todo en el campo por el escudo, por ellos y por la ciudad. Hay veces que no salen las cosas, pero quiero animarles a que vengan, a que nos animen y que confíen en nosotros”, finalizó el jugador racinguista.