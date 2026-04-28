Los socios del Racing de Ferrol podrán adquirir entradas a precio bonificado

Aficionados del Racing, durante el partido ante el Avilés Daniel Alexandre

El Racing quiere aprovechar su último derbi gallego de la temporada, el que lo enfrenta este sábado en A Malata al Pontevedra, para premiar la fidelidad de sus abonados. Por eso, además de que los socios del club ferrolano, como es habitual, puedan acceder al campo presentando su carnet, tendrán la posibilidad de adquirir entradas a un precio bonificado –12,50 euros en Tribuna, diez en Preferencia y 7,50 en los Fondos–.

Debido a que el encuentro ha sido declarado de alto riesgo, la venta de manera online no está habilitada. Así que el despacho de las localidades se realizará de manera presencial –hasta el jueves de 10.00 a 17.00 horas salvo el miércoles, día en el que la hora de cierre es a las 16.00–. Al tratarse de billetes nominativos, los abonados tendrán que presentar su carnet para su compra, además de dar el nombre y el DNI de la persona que va a acceder al estadio para ver el duelo.

Rival

También está prevista una importante presencia de aficionados del Pontevedra a campo de A Malata. El club ferrolano ha reservado para los seguidores visitantes los sectores 10 y 11 de la grada de Fondo Sur, zona en la que las entradas tienen un coste de veinte euros –el mismo que pagaron los seguidores del Racing para ver en Pasarón el encuentro que enfrentó a las dos escuadras en la primera vuelta del campeonato–.

De esta manera se espera que el recinto de la ciudad naval presente uno de sus mejores aspectos de la temporada, después de que en el duelo frente al Avilés no se llegase a la cifra de cuatro mil espectadores. Será la forma de dar ambiente a un partido de rivalidad gallega que se presenta apasionante.