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Racing de Ferrol

El zambombazo de Álvaro Ramón, del Racing de Ferrol, candidato a mejor gol de la jornada

La diana que supuso el empate a uno figura en esta lista de nominados

Redacción
28/04/2026 22:19
El lateral fue uno de los destacados en el choque ante los asturianos
El lateral fue uno de los destacados en el choque ante los asturianos
Alfaquí
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Olía a nominación y así ha sido. La diana anotada por el lateral izquierdo Álvaro Ramón es una de las cuatro que conforman la lista de la que saldrá el mejor gol de la trigésimo cuarta jornada de Primera RFEF. El zambombazo del “17” verde tras enganchar el rechace de un córner botado por Fabio y que supuso el empate (1-1) en A Malata, puede convertirse en la más destacada, si gana la votación ante Óscar Marcos –Celta Fortuna–, Gené –Antequera– y Diego Gómez –Cacereño–.

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