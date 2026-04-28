Racing de Ferrol
El zambombazo de Álvaro Ramón, del Racing de Ferrol, candidato a mejor gol de la jornada
La diana que supuso el empate a uno figura en esta lista de nominados
Olía a nominación y así ha sido. La diana anotada por el lateral izquierdo Álvaro Ramón es una de las cuatro que conforman la lista de la que saldrá el mejor gol de la trigésimo cuarta jornada de Primera RFEF. El zambombazo del “17” verde tras enganchar el rechace de un córner botado por Fabio y que supuso el empate (1-1) en A Malata, puede convertirse en la más destacada, si gana la votación ante Óscar Marcos –Celta Fortuna–, Gené –Antequera– y Diego Gómez –Cacereño–.