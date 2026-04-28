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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol se aferra a las matemáticas

La plantilla confía en que ganando los cuatro duelos que restan se pueda conseguir el pase a los playoffs

Juan Quijano
Juan Quijano
28/04/2026 00:52
Racing de Ferrol contra Aviles
Guillermo Fernández Romo, dando instrucciones a Fabio González y Tejera
Daniel Alexandre
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Solo restan doce puntos por ponerse en juego y el Racing está a siete de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Así que el objetivo de acabar la liga regular entre los cinco primeros parece una misión casi imposible pero... “hasta que las matemáticas digan lo contrario, vamos a seguir luchando hasta el final”, apunta Álvaro Ramón.

Pero todo pasa por ganar los cuatro partidos que quedan, dos en casa –frente al Pontevedra, que se está jugando la clasificación para luchar por el ascenso, y contra el Osasuna Promesas, que puede llegar ya descendido– y otros tantos a domicilio –ante el Arenas de Getxo y el Unionistas de Salamanca, que están en la zona media de la tabla y sin urgencias clasificatorias–. “Creemos en sumar los doce puntos: quien piense lo contrario, que se quite este escudo y se vaya para su casa”, dice al respecto el mediocentro grancanario Fabio González.

En una categoría tan impredecible como está siendo la Primera RFEF –“en todos los partidos siempre puede pasar cualquier cosa”, recuerda el futbolista insular–, Fabio González explica que “tenemos que intentar mirar hacia arriba como sea, porque queda aún mucha tela por cortar”.

Inmediato

Pero lo que está claro es que todo va a depender del Racing-Pontevedra de este sábado, un encuentro en que el jugador canario –que no podrá jugar por estar sancionado– está convencido de que “si conseguimos ganar, todo se vería de una manera diferente. Hay que seguir jugando, sumando... y mirar hacia arriba en lo que queda de campeonato”.

El cuadro verde, mientras, tendrá que mejorar en muchos aspectos para poder conseguir las victorias necesarias. “Tenemos que centrarnos en cada entrenamiento, en cada partido... y limpiar las cabezas”, apunta Álvaro Ramón después de que Fabio González insista en que “la falta de contundencia defensiva es la que nos está costando encajar tantos goles en cada encuentro”. l

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