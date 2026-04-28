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Racing de Ferrol

Aitor Gelardo vuelve al Racing de Ferrol tras un error en la rotulación televisiva

El alicantino "recibió" la amarilla que le correspondía al canario Fabio

Redacción
28/04/2026 22:25
Imagen de la amarilla a Gelardo en lugar de a Fabio
Imagen de la amarilla a Gelardo en lugar de a Fabio
M. T.
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La afición racinguista retrocedió momentáneamente en el tiempo en el duelo ante el Avilés Industria. Concretamente hasta el 10 de enero de este año, fecha en la que Aitor Gelardo disputó su último duelo con el Racing y, asimismo, vio su última amarilla. Una equivocación en la rotulación durante la retransmisión televisiva del choque en A Malata dio al de Alicante la tarjeta amarilla vista por Fabio en el 87, puesto que el futbolista canario lleva a sus espaldas el "6" antes defendido por Gelardo.

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