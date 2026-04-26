Romo, entrenador del Racing: "Es un empate insuficiente para nuestros objetivos"

Guillermo Fernánde Romo, antes del encuentro frente al Real Avilés Industrial Daniel Alexandre

El técnico del Racing de Ferrol, Guillermo Fernández Romo, no acabó contento con el empate que consiguió su equipo frente al Real Avilés Industrial, pues ese punto logrado “no permite conseguir el objetivo que queríamos, que era ganar. Ese es el resumen del partido”, indicó el técnico, aunque añadió que “eso nos tiene que servir de trampolín para la próxima meta, que es ganar el sábado en casa”.

Incidiendo en el encuentro, el madrileño reconoció que esperaba “un Avilés que iba a estar muy replegado y que iba a contraatacarnos. Teníamos que usar bien el balón para atacar, pero también nos costó algunas pérdidas”.

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De hecho, los tantos llegaron de esa forma, algo en lo que tienen que trabajar para poder sumar los tres puntos. Respecto a eso, Romo apuntó que “es cierto que encajamos dos tantos, pero hicimos méritos para marcar más de dos. Hemos sumado 68 envíos al área, pero con pocas posibilidades de remate. Al final, esas situaciones de déficit te van condenando”, aunque insistió en que “las tenemos muy visibles y tenemos que intentar corregirlas en el siguiente partido porque eso nos va a permitir ganar, como sucedió la semana pasada”, dijo.

De igual manera, el preparador insistió en que "el empate es insuficiente para los objetivos que queríamos, pero nos acerca un poco en la voluntad y ese carácter que el equipo ha querido tener después con el balón, para intentar remontarlo. Y hoy quedó claro la garra de los jugadores, que nadie se rinde, y ahora hay que ir a por el siguiente, que es el Pontevedra. Sólo pienso en hacer pleno y ganar todo lo que queda”, finalizó Guillermo Fernández Romo.