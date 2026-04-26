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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Real Avilés Industrial

El conjunto de Guillermo Fernández Romo quiere dar continuidad al triunfo logrado en Lezama

Iago Couce
Iago Couce
26/04/2026 19:30
Directo Racing Avilés
Directo Racing Avilés
Racing de Ferrol
0-0
Avilés Industrial

El XI del Real Avilés Industrial

Lolo Escobar confía en Nando; Eze, Babin, Carmona, Osky; Adri Gómez, Kevin Bautista; Quicala, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.

El XI racinguista

Romo apuesta por Lucas; Mardones, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Fabio, Tejera,; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Álvaro Giménez.

Palabra de Guillermo Fernández

El técnico racinguista espera dar continuidad a la victoria cosechada ante el Bilbao Athletic ante un Real Avilés Industrial que es muy peligroso en el juego directo. Además, indicó que no tienen que perder el foco del día a día. Lee sus palabras.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que ruede el balón en A Malata

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