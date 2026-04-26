Racing de Ferrol
En Directo | Racing de Ferrol-Real Avilés Industrial
El conjunto de Guillermo Fernández Romo quiere dar continuidad al triunfo logrado en Lezama
Racing de Ferrol
0-0
Avilés Industrial
El XI del Real Avilés Industrial
Lolo Escobar confía en Nando; Eze, Babin, Carmona, Osky; Adri Gómez, Kevin Bautista; Quicala, Cayarga; Santamaría y Uzkudun.
El XI racinguista
Romo apuesta por Lucas; Mardones, Edgar Pujol, Chema Rodríguez, Álvaro Ramón; Fabio, Tejera,; Álvaro Juan, Jairo Noriega, Pascu y Álvaro Giménez.
Palabra de Guillermo Fernández
El técnico racinguista espera dar continuidad a la victoria cosechada ante el Bilbao Athletic ante un Real Avilés Industrial que es muy peligroso en el juego directo. Además, indicó que no tienen que perder el foco del día a día. Lee sus palabras.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que ruede el balón en A Malata