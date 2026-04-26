El Racing de Ferrol dice adiós al sueño (2-2)

El Racing no pudo pasar del empate en A Malata Daniel Alexandre

Tampoco esta vez el Racing fue capaz de encadenar una segunda victoria –no lo ha conseguido en toda la segunda vuelta– y por eso el sueño de luchar por el retorno a Segunda se esfumó. El empate conseguido “in extremis” por el equipo ferrolano ante el Avilés hace que, a cuatro jornadas para el final de liga regular, la distancia que lo separa de las cinco primeras posiciones sea ya inasumible. Así que por lo que peleará en lo queda de torneo es por sumar la mayor cantidad de puntos para acabar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria, pero lejos de los objetivos que se había planteado antes de que empezase el campeonato liguero.

Aunque una ocasión de Álvaro Ramón en el primer minuto parecía ser el preludio de un ataque constante del Racing en busca del gol, en realidad eso no fue lo que sucedió. Al contrario, durante muchos minutos la acción estuvo plagada de imprecisiones y pocas llegadas a cualquiera de las áreas hasta que en una de las del cuadro asturiano Cayarga, por la izquierda, encontró el remate de Santamaría, solo y tras ganarle la espalda a la defensa rival, que supuso el tanto con el que Avilés se adelantó en el marcador.

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La ventaja reafirmó la actitud con la que el Avilés se había presentado en A Malata, con más ganas de que el tiempo fuese pasando que de de jugar. Además, y puesto que las acciones de la escuadra de la ciudad naval apenas le hacían daño, el conjunto asturiano se fue encontrando cada vez más cómodo en el terreno de juego y, cuando se acercaba a la portería contraria, lo hacía dando la sensación de que tenía las ideas más claras a la hora de resolver las acciones.

Así que, llegados al tramo final del primer acto, al cuadro verde no le quedó más argumento que el empuje para generar alguna situación de gol. Pero más allá de un varios córners consecutivos, en uno de los cuales la pelota hasta llegó a rebotar en el larguero, no llegó a encontrar la manera de poner en dificultades a un rival que llegó con comodidad, y con ventaja en el marcador, al tiempo de descanso.

La desventaja obligaba al Racing a dar un paso adelante en la segunda parte en busca de la portería contraria y, aunque no de manera decida, poco a poco lo fue haciendo. Además de seguir generando peligro a través de las acciones a balón parado, el cuadro verde fue teniendo más presencia por las bandas, la manera en la que llegó un primer aviso de Álvaro Giménez, cuyo remate tras el centro de Álvaro Ramón desde la izquierda se fue el lateral de la red –el segundo aviso fue del mismo delantero ilicitano, pero su disparo fue despejado por un defensa visitante–.

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El empuje racinguista encontró el premio del gol de la manera menos esperada. Fue tras un rechace que quedó suelto fuera del área para que Álvaro Ramón la empotrase en la escuadra de la portería contraria en lo que tal vez fue el mejor gol de la temporada en el estadio de A Malata. El tanto, además, le dio al cuadro verde el ánimo necesario para presentar su candidatura a la victoria... hasta que otro error volvió a significar el segundo de los visitantes de una manera similar a la que había supuesto el primero.

Este tanto provocó el silencio en las gradas de A Malata, que veían así como se esfumaban todas las posibilidades de tener algo por lo que luchar en el tramo final del campeonato liguero. Al menos, y gracias a los cambios realizados, los de Romo no dejaron de buscar la portería contraria para recuperar, al menos, el empate. Y lo logró gracias al tanto de Álvaro Giménez cuando el tiempo reglamentario estaba a punto de cumplirse. Solo quedaba el de prolongación para completar el milagro pero, a pesar de disponer de opciones, no fue capaz de obrarlo y se tuvo que quedar con un solo punto en su casillero.