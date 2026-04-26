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Racing de Ferrol

El juvenil racinguista mantiene su espíritu competitivo y empata en Solares (2-2)

Un gol de Joel Tenreiro adelantó al cuadro verde en la primera parte e Iker Ares marcó en el añadido tras la remontada rival

Redacción
26/04/2026 19:03
O Pote Racing juvenil contra el Roces
Míchel Alonso es el entrenador del conjunto de la ciudad naval
Daniel Alexandre
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El equipo juvenil del Racing mantiene su espíritu competitivo a pesar de estar ya descendido y eso le hizo saldar con un empate (2-2) su última salida de la temporada, la que realizó al Solares Medio-Cudeyo.

El cuadro verde, de hecho, sacó partido a la tranquilidad con la que se plantó en el terreno de juego ante un rival que se está jugando la permanencia en la División de Honor y eso le permitió adelantarse, a diez minutos del descanso, gracias a un gol de Joel Tenreiro que reflejó el mejor juego que realizó el conjunto ferrolano durante la primera parte.

El empuje del equipo cántabro tras el descanso le hizo marcar dos tantos a balón parado –dos acciones de saque de banda– que parecía que iban a dejar los tres puntos en el Municipal de Solares.

Sin embargo, el Racing juvenil no se dio por vencido y encontró en la prolongación el gol del empate gracias al remate de Iker Ares tras una falta lateral, lo que estableció el marcador definitivo.

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