Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Espero un domingo de reconciliación y que nuestra gente salga feliz”

Guillermo Fernández Romo, durante un encuentro del Racing de Ferrol Alfaquí

El Racing de Guillermo Fernández Romo tiene otra reválida por delante frente al Real Avilés Industrial. El conjunto verde recibe al cuadro asturiano después de lograr una trabajada victoria frente al Bilbao Athletic, algo que “nos ayudó a cambiar la dinámica y que era hipernecesario para todos. Eso nos tiene que afianzar en el foco que tenemos y adonde queremos llegar”, indicó.

De hecho, para él la clave es “estar centrados en el día a día. Ese tiene que ser nuestro camino. Hacer pequeñas modificaciones que necesitamos para mejorar y que nos lleven a un aumento de la confianza”, incidió al tiempo que entre esos cambios se encontró la suplencia de un Miquel Parera que había jugado todo. No obstante, para el técnico esa decisión “ha sido algo natural. Entiendo que ellos lo habrán vivido a su manera, pero nuestra comunicación ha sido diaria, buena y aceptada porque al final no dejan de ser compañeros que están peleando también por una oportunidad”, dijo.

De igual manera, ese trueque de porteros fue fruto de una vuelta de tuerca a todo lo que había probado, algo que “hago continuamente porque ese es mi trabajo y obsesión”, apuntó, pero también matizó que “esos cambios que generen volantazos no son apropiados ni es mi manera de creer y de construir las cosas. Hay que darle determinada continuidad a ciertos aspectos y tener un poquito más de otras versiones”, explicó Guillermo Fernández.

Asimismo, el técnico comentó que le da más importancia a marcar goles que a dejar la portería a cero, pues “por el perfil de jugadores que tenemos, no podemos jugar de esa manera. Si te vale un tanto para ganar no vamos a quitárnoslo porque yo lo que quiero es ganar y anotar más que el contrario”, apuntó, a la vez que puntualizó que “es cierto que estamos teniendo ese problema para tener eficacia, pero no para generar situaciones peligrosas como demuestran los más de diez palos que llevamos desde que estoy aquí. Tenemos que seguir aumentando el nivel de nuestros atacantes porque son los que tienen que tener esa creatividad para acercarnos al gol”.

Por último, Romo espera que “sea un domingo de reconciliación por parte de todos, por hacer bien nuestro trabajo y que nuestra gente salga satisfecha porque lo necesitamos, porque queremos que sea así y porque creo que en un momento dado todos nos podemos equivocar”, zanjó.