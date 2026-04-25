El ‘corazón partío’ de Javi Prendes

Javi Prendes, en la actualidad, como entrenador del Puerto de Vega CEDIDAS

No hay para Francisco Javier Prendes (Cudillero, 1969) clubes más queridos que Avilés y Racing, equipos que se enfrentan este domingo en A Malata con motivo de la trigésimo cuarta jornada liguera. El asturiano porque “allí me crié, debuté en Segunda B con 17 años y marqué muchísimos goles –alcanzó los 46 en los más de ochenta partidos que disputó en las temporadas 93/94 y 94/95–”. Y el ferrolano porque en él estuvo tres cursos –entre los años 1995 y 1997– “muy a gusto con la ciudad, con el club, con los compañeros... Fueron tres años magníficos en todos los aspectos”.

Javi Prendes, de hecho, reconoce que el Racing es, a nivel institucional, la entidad que más lo marcó “por la seriedad, el organigrama, la entidad, lo deportivo, los pequeños detalles...”. Si a eso se une que la naval “es una ciudad maravillosa, en la que me trataron muy bien”, que el campo de A Malata “es espectacular”, el resultado es que “no puedo decir nada malo, porque son todo recuerdos maravillosos”.

Evolución

Tres décadas después de su experiencia en el Racing, y siguiendo desde fuera cómo han evolucionado los equipos, el que fuera delantero del cuadro verde en temporadas en las que el ascenso a Segunda era el objetivo, percibe que la entidad de la ciudad naval “tiene potencial tanto deportivo como económico para conseguir cosas”. Sin embargo, después de realizar un buen inicio de campeonato, explica que “la continuidad que se le ha dado al juego no fue lo suficientemente buena para poder estar arriba... así que en los partidos que quedan el objetivo es el de pensar solamente en el siguiente para ver hasta dónde se puede llegar en la liga”.

Javi Prendes, en su etapa en el Racing de Ferrol CEDIDA

Ahora, como entrenador del Puerto de Vega –equipo de Primera asturiana, la equivalencia de Preferente en Galicia–, un cuadro que aspira a ascender a Tercera RFEF, Javi Prendes observa desde la distancia un duelo importante para el devenir de ambos en una categoría que reconoce que es “muy competida”. Así que considera que ninguno de dos grupos –ni el ferrolano, que aún aspira al ascenso; ni el asturiano, que pelea por la permanencia– deben pensar en nada que no sea el partido de este domingo. “Es una final y las dos escuadras tienen que pensar que ya no tienen margen de error”, dice.

Opciones

Aunque el cuadro verde esté, a falta de cinco jornadas para el final de la liga regular, a esa cifra de puntos de las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda, Javi Prendes recuerda que “si lo ganan todo hasta el final del campeonato se meterían... pero sabiendo que es muy difícil”. De hecho, explica que “en Asturias se dice que el Sporting de Gijón aún tiene opciones de meterse en la fase de ascenso a Primera División... y Avilés y Racing están más cerca de sus objetivos”.

En este sentido, Javi Prendes recuerda que “el fútbol son rachas, estados de ánimo”. Así que explica que enlazar varios resultados positivos puede cambiar la manera de ver las cosas de cualquiera de los contendientes. “Es difícil... pero no imposible. Se han visto cosas mucho peores así que... ¿por qué no?”, comenta.

Javi Prendes, arriba a la derecha, durante su etapa en el Avilés CEDIDA

Con la experiencia que le dan los años vividos como jugador y como entrenador, Javi Prendes reconoce que “el fútbol ha evolucionado mucho... pero no sé si para bien”. Y es que, a su juicio, “el fútbol antes era mucho más divertido, porque era más de calle, de improvisación, de imaginación”. En cambio, ahora percibe que “todo está mucho más mecanizado, hasta cómo realizar el inicio del juego”. Y eso es el reflejo de que “vamos hacia otro mundo: la vida evoluciona”.

El preparador explica por eso que “hasta en la sociedad se ve que no competimos”. A este respecto, Javi Prendes reconoce que “antes las necesidades eran mayores, pero ahora mucha gente se acomoda”. Y eso se refeja en cosas como que “los cambios en los estados de ánimo son el reflejo de que vamos hacia un mundo en el que la enfermedad del futuro va a ser la de la cabeza”, así que recuerda le necesidad de trabajar en ello para que su efecto sea el menor.