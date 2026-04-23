Pascu, futbolista del Racing de Ferrol: “Hay que centrarse en el día a día”

Pascu, durante el partido ante el Athletic B ALFAQUÍ

Tan cortos son los objetivos que se plantea el Racing que, por encima de pensar en el partido que lo enfrenta al Avilés el domingo, la plantilla apuesta por centrarse en el día a día. Después de una semana en la que, como recuerda el centrocampista Pascu, “la gente ha estado con más confianza, más alegría, más tranquilidad. Y es más fácil trabajar cuando vienes de una victoria”, la idea es la de competir en A Malata de una manera parecida a como se hizo en Lezama para sacar adelante este compromiso y sumar tres puntos más.

Sobre todo en el regreso del Racing a A Malata después de la sonrojante derrota encajada ante el Real Madrid Castilla en el último partido que jugó como local. “Queremos darle una alegría a la afición”, explicó el futbolista de Santa Pola. Y es que, a su juicio, “no hay dudas de que ellos van a estar al cien por cien con nosotros, así que se merecen que el equipo responda” y se puede borrar la imagen dada en el partido frente al filial madridista.

Imbatido

La victoria sobre el filial del Athletic llegó tras el noveno partido del campeonato liguero en el que el Racing mantiene su portería a cero. Y en estos momentos de la liga regular, en los que Pascu recuerda que los partidos “se van a decidir por detalles”, el futbolista apunta la importancia de dejar la portería a cero –de esta manera el Racing ha sumado 23 de los 45 puntos que lleva, producto de siete triunfos y un par de empates– también en casa “para lograr victorias”.

Enfrente, el conjunto de la ciudad naval se va a encontrar un rival en plena lucha por conseguir la permanencia en Primera RFEF –el Avilés ocupa la decimocuarta plaza y tiene cinco puntos de ventaja sobre las plazas que condenan al descenso–. Además, Pascu recuerda que “tienen un juego directo que pueda hacer daño”, así que lo que espera es que el Racing pueda ser capaz de controlar eso “y salir a por el partido para sumar los tres puntos que hay en juego”.

Además, una vez recuperado de los problemas físicos que lo afectaron recientemente, Pascu anuncia que “me encuentro al cien por cien para sacar todo lo que tengo”. De hecho explica que “estoy enfocado en trabajar al máximo, porque con trabajo todo llega”. Y eso pasa por jugar tanto por dentro como en la banda –“donde me ponga el ‘mister’”, recuerda el futbolista—, una polivalencia que es la que debe hacer que el equipo puede conseguir buenos resultados.