Escolares de La Salle vivieron por dentro una jornada de trabajo del Racing de Ferrol

Imagen de la visita de los escolares del colegio La Salle a A Malata RCF

Escolares de quinto y sexto de Primaria del colegio La Salle visitaron este jueves el estadio de A Malata, donde vivieron desde dentro una jornada de la plantilla del Racing.

Además de ver el entrenamiento realizado en el lugar, atendieron a las explicaciones sobre la historia de la entidad y los valores por los que apuesta.

Asimismo, pudieron charlar con los jugadores para empaparse de racinguismo.