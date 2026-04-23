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Racing de Ferrol

Escolares de La Salle vivieron por dentro una jornada de trabajo del Racing de Ferrol

Alumnado de quinto y sexto de Primaria de este centro visitaron el estadio de A Malata

Redacción
23/04/2026 21:37
Imagen de la visita de los escolares del colegio La Salle a A Malata
Imagen de la visita de los escolares del colegio La Salle a A Malata
RCF
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Escolares de quinto y sexto de Primaria del colegio La Salle visitaron este jueves el estadio de A Malata, donde vivieron desde dentro una jornada de la plantilla del Racing.

Además de ver el entrenamiento realizado en el lugar, atendieron a las explicaciones sobre la historia de la entidad y los valores por los que apuesta.

Asimismo, pudieron charlar con los jugadores para empaparse de racinguismo.

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