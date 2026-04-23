Racing de Ferrol
Escolares de La Salle vivieron por dentro una jornada de trabajo del Racing de Ferrol
Alumnado de quinto y sexto de Primaria de este centro visitaron el estadio de A Malata
Escolares de quinto y sexto de Primaria del colegio La Salle visitaron este jueves el estadio de A Malata, donde vivieron desde dentro una jornada de la plantilla del Racing.
Además de ver el entrenamiento realizado en el lugar, atendieron a las explicaciones sobre la historia de la entidad y los valores por los que apuesta.
Asimismo, pudieron charlar con los jugadores para empaparse de racinguismo.