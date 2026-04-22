Una defensa que vale por un ataque

Chema Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta del Racing y el noveno de un defensor verde Alfaquí

Hay un dicho atribuido a Sun Tzu, en un tratado militar chino llamado El Arte de la Guerra, que dice que “la mejor defensa es un buen ataque”. Esta expresión ampliamente utilizada en el mundo del deporte que se puede aplicar perfectamente al Racing de Ferrol, sobre todo después del último encuentro en el que el conjunto de la ciudad naval superó al Bilbao Athletic gracias a un tanto del zaguero Chema Rodríguez.

Ese gol, además de ser el primero que anotó el de Caudete, fue el noveno que un defensor verde –los otros ochos se reparten entre Álex Zalaya, Edgar Pujol, Álvaro Mardones y Álvaro Ramón– marcó en esta temporada en Primera Federación. Esa situación, asimismo, convierte al Racing en el tercer equipo del grupo 1 cuyos defensas anotan más tantos, sólo superados por los once que lograron los del Unionistas del Salamanca y los diez de la Ponferradina.

De hecho, tanto el conjunto salmantino como el berciano y el ferrolano cuentan en su haber con los defensas más goleadores de la categoría. Por parte del Unionistas destaca Andoni López, que anotó cinco tantos, mientras que Álex Zalaya y Víctor Olmedo le preceden con cuatro goles cada uno.

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En el otro extremo de esta clasificación se encuentran el Osasuna Promesas y el Pontevedra, con dos, el Lugo y el Tenerife, con tres, lo que les convierte en los clubes con los zagueros menos realizadores del grupo. En este sentido, llama la atención que esté el líder destacado, pero la explicación está en que posee la mejor delantera de la liga gracias a los 27 tantos que anotaron entre Enric Gallego y Jesús de Miguel.

Asimismo, se da una curiosidad muy interesante y es que Zalaya es el cuarto máximo goleador del equipo, sólo por detrás del capitán Álvaro Giménez (siete), de Antón Escobar (cinco) y Pascu (cinco). Una situación realmente llamativa, pero que tiene su explicación en el buen hacer de la plantilla en las acciones de estrategia, pues ante el filial del Athletic Club cosechó su décimo gol a balón parado. Unas cifras que, durante mucho tiempo, le permitieron estar en los puestos de playoff, un lugar al que tiene muy complicado volver, pero que no es imposible.

Puntos

Esos nueve goles anotados por los defensores verdes han tenido un impacto muy positivo en el equipo, puesto que le permitieron sumar cinco victorias y un empate, mientras que en sólo dos ocasiones el resultado fue de derrota. En este sentido, el máximo goleador, Zalaya, anotó dos veces el tanto ganador –ante el Talavera de la Reina y Tenerife–, mientras que el logrado ante el Lugo sirvió para adelantarse en el marcador –aunque luego el Racing acabó perdiendo– y otro para empatar momentáneamente ante el Pontevedra –también fue derrotado–.

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El siguiente jugador que rentabilizó mejor sus dianas fue Álvaro Ramón, pues las dos que anotó sirvieron para ganar tanto ante el Arenas de Getxo (3-1) –previamente había marcado Pascu un doblete– como al Arenteiro (2-0). Precisamente en ese duelo llegó el único gol de Edgar Pujol, que sirvió para asegurar un importante triunfo de cara al objetivo del club de la ciudad naval.

Por último, el único empate llegó gracias a Álvaro Mardones. El ferrolano, que se había convertido en demonio al marcar en propia meta y poner en ventaja al Mérida–, se rehízo en la última jugada del encuentro para lograr una igualada que empezó una racha de tres partidos seguidos sin perder. Ahora, a ellos, se unió Chema, con un gol y una victoria. Sin duda, para el Racing, “una buena defensa, es un buen ataque”.