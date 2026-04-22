Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

¡Que vuelva la afición!

El Racing de Ferrol espera que, tras derrotar l Athletic B, A Malata vuelva a sus mejores números de la temporada

Juan Quijano
Juan Quijano
22/04/2026 23:31
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel
Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel
EMILIO CORTIZAS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Una vez rota con la victoria sobre el Athletic B la racha de malos resultados por la que atravesaba el Racing, ahora es el momento de recuperar el apoyo de la afición de cara a los tres partidos que aún tiene que jugar en casa hasta el final de la liga regular. Así que en los dos siguientes espera superar la barrera de los cinco mil espectadores, una cifra que desea que lo ayude a conseguir dos victorias que garanticen una permanencia en Primera RFEF que ya tiene encarrilada y, tal vez, lo acerquen a la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda que ahora ve a cinco puntos de distancia a cinco jornadas del final.

Desde que el 31 de octubre registrase su mejor entrada de la temporada con 6.500 espectadores en A Malata para presenciar el partido que enfrentó al Racing con el Tenerife, el recinto de la ciudad naval no ha llegado a congregar nunca a más de cinco mil espectadores. Sin embargo, entre la mejoría meteorológica y el hecho de que el cuadro verde ha regresado a la senda de la victoria, el estadio ferrolano espera mejorar su aspecto.

Para ello ya están a la venta las entradas para presenciar el encuentro del domingo frente al Avilés Industrial. Con precios que oscilan entre los 25 (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 euros (Fondos), las localidades pueden adquirirse de manera presenciar en las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata –el horario de apertura es hoy de 10.00 a 17,00 y mañana de 10.00 a 14.00– o de forma online a través de web oficial.

Además, las taquillas de Preferencia abrirán de cara al público a las 19.30, una hora antes del partido. Y, en vista de que se puedan desplazar a Ferrol aficionados del Avilés, el Racing ha reservado para su seguidores los sectores 10 y 11 de la grada de Fondo Norte del estadio. Allí las entradas tienen un precio de quince euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel

¡Que vuelva la afición!
Juan Quijano
Chema Rodríguez marcó su primer gol con la camiseta del Racing y el noveno de un defensor verde

Una defensa que vale por un ataque
Redacción
El once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic

El Arenas de Getxo-Racing de Ferrol ya tiene fecha
Redacción
Athletic B-Racing 9

La última victoria del Racing de Ferrol lo fortalece como equipo
Juan Quijano