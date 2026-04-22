¡Que vuelva la afición!

Los aficionados del Racing están respondiendo a gran nivel EMILIO CORTIZAS

Una vez rota con la victoria sobre el Athletic B la racha de malos resultados por la que atravesaba el Racing, ahora es el momento de recuperar el apoyo de la afición de cara a los tres partidos que aún tiene que jugar en casa hasta el final de la liga regular. Así que en los dos siguientes espera superar la barrera de los cinco mil espectadores, una cifra que desea que lo ayude a conseguir dos victorias que garanticen una permanencia en Primera RFEF que ya tiene encarrilada y, tal vez, lo acerquen a la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda que ahora ve a cinco puntos de distancia a cinco jornadas del final.

Desde que el 31 de octubre registrase su mejor entrada de la temporada con 6.500 espectadores en A Malata para presenciar el partido que enfrentó al Racing con el Tenerife, el recinto de la ciudad naval no ha llegado a congregar nunca a más de cinco mil espectadores. Sin embargo, entre la mejoría meteorológica y el hecho de que el cuadro verde ha regresado a la senda de la victoria, el estadio ferrolano espera mejorar su aspecto.

Para ello ya están a la venta las entradas para presenciar el encuentro del domingo frente al Avilés Industrial. Con precios que oscilan entre los 25 (Tribuna), 20 (Preferencia) y 15 euros (Fondos), las localidades pueden adquirirse de manera presenciar en las oficinas que el club ferrolano tiene en A Malata –el horario de apertura es hoy de 10.00 a 17,00 y mañana de 10.00 a 14.00– o de forma online a través de web oficial.

Además, las taquillas de Preferencia abrirán de cara al público a las 19.30, una hora antes del partido. Y, en vista de que se puedan desplazar a Ferrol aficionados del Avilés, el Racing ha reservado para su seguidores los sectores 10 y 11 de la grada de Fondo Norte del estadio. Allí las entradas tienen un precio de quince euros.