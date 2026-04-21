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Racing de Ferrol

La última victoria del Racing de Ferrol lo fortalece como equipo

Más allá del significado clasificatorio, la plantilla destaca el valor colectivo del último triunfo

Juan Quijano
Juan Quijano
21/04/2026 00:29
Athletic B-Racing 9
Los jugadores del Racing, celebrando el gol marcado en Lezama
ALFAQUÍ
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Más allá del significado clasificatorio de la última victoria del Racing –su triunfo sobre el Athletic B le hace escalar a la undécima plaza y aumenta a nueve puntos su distancia sobre las posiciones de descenso a Segunda RFEF, pero las que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda están aún a cinco–, lo importante de este resultado es haber cortado la mala racha por la que atravesaba. Después de cinco jornadas sin ganar –dos empates y tres derrotas–, el portero Lucas Díaz destacó que “estamos muy felices por reencontrar el camino de la victoria después de tanto tiempo”.

“Es un resultado de equipo”, la etiquetó el cancerbero hispanosuizo, que reconoció que “la necesitábamos nosotros y nuestra gente” a la vez que su compañero Chema Rodríguez, goleador racinguista en Lezama, destacó el buen papel de todo el grupo. “Hemos competido y hemos sabido sufrir, que es muy importante”, recuerda el defensa, mientras que el portero destacó que “el equipo se vació totalmente y cada uno de los compañeros, tanto los que estuvimos dentro como fuera, lo dieron todo”.

Preparación

Así que, a partir de ahora, ya toca pensar en los dos partidos que el cuadro verde jugará en A Malata de manera consecutiva –este domingo frente al Avilés Industrial y la semana siguiente ante el Pontevedra–. Gracias al refuerzo de la victoria conseguida en Lezama, el meta que defendió la portería racinguista en este enfrentamiento recuerda que “con nuestra gente, tenemos que seguir en esta línea, hacer un buen trabajo durante la semana y llegar la mejor preparador al fin de semana para tratar de sumar los tres puntos”.

Será la manera de saber si el conjunto de la ciudad naval es capaz de darle continuidad a este resultado después de poner fin a la recha de partidos sin ganar. De esta forma, el cuadro verde seguiría subiendo puestos en la tabla.

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