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Racing de Ferrol

El Arenas de Getxo-Racing de Ferrol ya tiene fecha

Ambos conjuntos se enfrentarán el segundo fin de semana de mayo

Redacción
21/04/2026 12:19
El once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic
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Alfaquí
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El Racing de Ferrol continúa con su vaivén de horarios en estas últimas jornadas. El conjunto ferrolano volverá a pasarse al horario nocturno para el partido contra el Arenas de Getxo, correspondiente a la antepenúltima jornada del campeonato liguero de Primera Federación.

Ese encuentro, que en el partido disputado en A Malata se saldó con un 3-1 a favor de los verdes, se jugará el viernes a las 20.30 horas en Fadura, provocando así un nuevo cambio en la planificación, pues la jornada anterior, el Racing jugará el sábado a las 16.15 horas. De esta forma, se confirma el vaivén horario que está sufriendo, muy similar al vivido en la clasificación durante las últimas fechas.

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