El Arenas de Getxo-Racing de Ferrol ya tiene fecha

El once inicial del Racing en el duelo frente al Bilbao Athletic Alfaquí

El Racing de Ferrol continúa con su vaivén de horarios en estas últimas jornadas. El conjunto ferrolano volverá a pasarse al horario nocturno para el partido contra el Arenas de Getxo, correspondiente a la antepenúltima jornada del campeonato liguero de Primera Federación.

Ese encuentro, que en el partido disputado en A Malata se saldó con un 3-1 a favor de los verdes, se jugará el viernes a las 20.30 horas en Fadura, provocando así un nuevo cambio en la planificación, pues la jornada anterior, el Racing jugará el sábado a las 16.15 horas. De esta forma, se confirma el vaivén horario que está sufriendo, muy similar al vivido en la clasificación durante las últimas fechas.