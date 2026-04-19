Tras la tempestad llega la calma para el Racing de Ferrol (0-1)

Los jugadores del Racing, celebrando la consecución de un gol JORGE MEIS

Tras la tempestad en forma de goleada encajada ante el Real Madrid Castilla, el Racing encontró la calma en forma de victoria ante otro filial, en este caso el del Athletic. El triunfo conquistado en Lezama pone fin a la racha de cinco jornadas que llevaba sin conocer el triunfo y, sobre todo, aclara su panorama de cara a las cinco jornadas que quedan para el final del campeonato. No es que este resultado lo recupera para la lucha por meterse en los playoffs de ascenso a Segunda pero, al menos, disipa los augurios más negativos que había. Ahora, en dos partidos seguidos en A Malata, se verá por qué puede pelar la escuadra de la ciudad naval.

Que el Racing apostaba por el cambio se vio ya desde la alineación, con algunos cambios –la entrada de Lucas Díaz en vez del que parecía intocable Parera en la portería; la continuidad en defensa de Mardones y Chema Rodríguez, poco empleados a lo largo del campeonato; la aparición de Azkune, que aún no había sido titular en el campeonato–. Casualidad o no, la primera llegada del cuadro verde se resolvió con un saque de esquina que, botado por Tejera, fue cabeceado a la red por el ya mencionado Chema Rodríguez para poner por delante en el marcador a los suyos.

Sorprendido al principio por el tanto encajado, poco a poco el filial vizcaíno fue rehaciéndose para empezar a jugar cerca del área racinguista. Incluso probó con un par de tiros la seguridad del portero Lucas Díaz, que respondió con acierto. El cuadro verde, de todas maneras, se notaba cómodo sobre el terreno de juego, esperando los ataques del rival y creando peligro con los contraataques que organizaba cada vez que recuperaba la pelota. Tanto que incluso Álvaro Giménez tuvo la ocasión de ampliar la ventaja visitante, aunque su remate dentro del área local, se marchó un poco desviado.

La presión del Racing a la salida de balón del rival hizo que el filial vasco apenas fuese capaz de hilvanar juego como habitualmente. Con el paso de los minutos, además, empezó a probar formas de ganar protagonismo en campo contrario, pero en realidad lo que eso provocó fue el empezar a dejar espacios que su contrincante aprovechó para crear peligro, como pasó con una llegada de Álvaro Giménez cuyo disparo se fue demasiado alto. Al menos, el cuadro verde no tuvo demasiados problemas para llegar por delante al descanso y de una manera más cómoda de lo que presagiaba.

Revolución

Con tres cambios intentó el entrenador de la escuadra local cambiar el decorado del partido, dotándole de más presencia en el área contraria e intentando que la circulación fuese más rápida. Pero el plan no funcionó, porque la escuadra bilbaína no fue capaz de poner en aprietos a un rival que, por contra, sí lo hizo a través de sus acciones cada vez que recuperaba la pelota –de esta manera Álvaro Giménez se quedó a centímetros de materializar un pase realizado por Pascu desde la izquierda, además de alguna otra llegada–.

El partido se fue inclinando hacia la portería racinguista a medida que el filial del Athletic fue aumentando el ritmo a su juego y el desgaste empezó a aparecer en las piernas de los futbolistas del Racing. Así que los cambios se presentaron como la solución a esa circunstancia y, además de refrescar al conjunto de la ciudad naval y devolverle parte de la energía que había perdido, le hizo tener argumentos cada vez –pocas– que tenía la posesión de la pelota. Porque en realidad el decorado del partido ya era de ataque constante de la escuadra local en busca de conseguir el empate.

Así que el Racing se dedicó en el tramo final del partido a juntarse lo máximo posible para mantener la ventaja que tenía. Y el equipo ferrolano no solo de defendió con orden, sino que hasta se atrevió a acercarse a la portería contraria para buscar el gol de la tranquilidad. Pero ni los intentos de la escuadra local tuvieron el fruto deseado ni los de la visitante fueron capaces de encontrar la serenidad deseada, así que el marcador no se movió del 0-1 con el que estuvo casi todo el encuentro.