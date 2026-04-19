Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Hemos sabido aguantar lo que requería el partido”

El preparador puso en valor la victoria con la que el cuadro verde pone fin a la racha de cinco enfrentamientos sin ganar

Juan Quijano
Juan Quijano
19/04/2026 15:47
Fernández Romo, durante el partido ante el Guadalajara
Fernández Romo, durante un partido de esta temporada
ALFAQUÍ
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

No solo por lo que significa el resultado después de cinco jornadas sin ganar, sino que el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, puso en valor el triunfo conseguido sobre el filial del Athletic por ser fuera de casa y ante un buen rival. “Ha sido una victoria meritoria. Hemos hecho una muy buena primera parte, en la que hemos salido a dañar y hemos generado situaciones peligrosas en su portería, mientras que parte del contrario apenas ha habido acercamientos peligroso suyos”, recordó el preparador.

Pero el técnico madrileño también destacó el trabajo hecho por sus pupilos en la segunda parte. “Hemos sabido aguantar todo lo que requería el partido, las situaciones ofensivas que nos iban a querer hacer”, explicó. De ahí que Fernández Romo destacase “el empeño de todos los jugadores, los que han salido desde el inicio y los que han salido desde el banquillo, para revertir la mala racha en la que estábamos últimamente”. 

Continuidad

Más allá de preocuparse por el significado de los tres puntos sumados en Lezama, Fernández Romo es consciente de que “tenemos que tener el foco claro: entrenar mañana –por este lunes– y seguir reconstruyendo todas las situaciones de juego en las que tenemos que mejorar, que siguen siendo muchas”, a pesar de esta victoria.

“Hay que preparar lo mejor posible el siguiente duelo”, dice el entrenador del Racing, con la mente puesta ya en el partido que el próximo domingo va a enfrentar al cuadro verde con el Avilés Industrial en el estadio de A Malata. Con cuatro puntos de diferencia entre ambos, la intención del equipo ferrolano es volver a sumar de tres y mejorar su situación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fernández Romo, durante el partido ante el Guadalajara

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Hemos sabido aguantar lo que requería el partido”
Juan Quijano
Racing de Ferrol-Celta Fortuna

Tras la tempestad llega la calma para el Racing de Ferrol (0-1)
Juan Quijano
O Pote Racing juvenil contra el Roces

El equipo juvenil racinguista no quiere dejarse ir
Redacción
Racing Ferrol-Arenteiro

El Racing de Ferrol, a evitar problemas
Juan Quijano