Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Hemos sabido aguantar lo que requería el partido”

Fernández Romo, durante un partido de esta temporada ALFAQUÍ

No solo por lo que significa el resultado después de cinco jornadas sin ganar, sino que el entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, puso en valor el triunfo conseguido sobre el filial del Athletic por ser fuera de casa y ante un buen rival. “Ha sido una victoria meritoria. Hemos hecho una muy buena primera parte, en la que hemos salido a dañar y hemos generado situaciones peligrosas en su portería, mientras que parte del contrario apenas ha habido acercamientos peligroso suyos”, recordó el preparador.

Pero el técnico madrileño también destacó el trabajo hecho por sus pupilos en la segunda parte. “Hemos sabido aguantar todo lo que requería el partido, las situaciones ofensivas que nos iban a querer hacer”, explicó. De ahí que Fernández Romo destacase “el empeño de todos los jugadores, los que han salido desde el inicio y los que han salido desde el banquillo, para revertir la mala racha en la que estábamos últimamente”.

Continuidad

Más allá de preocuparse por el significado de los tres puntos sumados en Lezama, Fernández Romo es consciente de que “tenemos que tener el foco claro: entrenar mañana –por este lunes– y seguir reconstruyendo todas las situaciones de juego en las que tenemos que mejorar, que siguen siendo muchas”, a pesar de esta victoria.

“Hay que preparar lo mejor posible el siguiente duelo”, dice el entrenador del Racing, con la mente puesta ya en el partido que el próximo domingo va a enfrentar al cuadro verde con el Avilés Industrial en el estadio de A Malata. Con cuatro puntos de diferencia entre ambos, la intención del equipo ferrolano es volver a sumar de tres y mejorar su situación.