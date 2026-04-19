El juvenil del Racing de Ferrol hizo méritos para puntuar (0-2)

El cuadro verde firmó recientemente su descenso Daniel Alexandre

Aunque tras haber certificado sus descenso los resultados que consigue ya no tienen tanta trascendencia, el equipo juvenil del Racing hizo méritos para más en el partido que lo enfrentó a un rival que tenía más necesidad de puntuar, la Gimnástica de Torrelavega.

La victoria que el cuadro cántabro consiguió en O Pote (0-2) no solo lo mantiene fuera de las posiciones que condenan al descenso, sino que aumenta a cinco puntos la distancia que lo separa de esta zona.

El equipo ferrolano realizó un buen inicio de partido, pero el conjunto visitante sacó máximo provecho a su primera llegada a la portería contraria para forzar un córner y adelantarse con un tanto en propia puerta de la escuadra local.

Aunque esta se rehízo y, pese a jugar en un contexto que no le es favorable –teniendo que llevar el peso del juego–, generó ocasiones para empatar, su rival sentenció casi al final del enfrentamiento.