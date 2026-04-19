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Racing de Ferrol

El juvenil del Racing de Ferrol hizo méritos para puntuar (0-2)

El cuadro verde perdió en su partido frente a la Gimnástica de Torrelavega en O Pote

Redacción
19/04/2026 17:38
O Pote Racing juvenil contra el Roces
El cuadro verde firmó recientemente su descenso
Daniel Alexandre
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Aunque tras haber certificado sus descenso los resultados que consigue ya no tienen tanta trascendencia, el equipo juvenil del Racing hizo méritos para más en el partido que lo enfrentó a un rival que tenía más necesidad de puntuar, la Gimnástica de Torrelavega.

La victoria que el cuadro cántabro consiguió en O Pote (0-2) no solo lo mantiene fuera de las posiciones que condenan al descenso, sino que aumenta a cinco puntos la distancia que lo separa de esta zona.

El equipo ferrolano realizó un buen inicio de partido, pero el conjunto visitante sacó máximo provecho a su primera llegada a la portería contraria para forzar un córner y adelantarse con un tanto en propia puerta de la escuadra local.

Aunque esta se rehízo y, pese a jugar en un contexto que no le es favorable –teniendo que llevar el peso del juego–, generó ocasiones para empatar, su rival sentenció casi al final del enfrentamiento.

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