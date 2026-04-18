Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Todos tenemos que ir en la misma dirección para salir”

Fernández Romo, durante el partido ante el Guadalajara ALFAQUÍ

Más que pensar en los problemas –“que siempre los hay en una temporada”, recuerda Guillermo Fernández Romo–, el entrenador del Racing aboga por preocuparse de las soluciones. Y eso, en el mal momento actual, pasa por hacer las cosas mejor “en lo táctico, en lo técnico... y hasta en lo mental para que eso nos ayude a dar un primer paso”. Es lo que el preparador madrileño espera que la plantilla que dirige haga para tener “ese mayor acierto y nivel que tenemos que dar”.

“Pero no nos falta convencimiento, compromiso, implicación, motivación...”, puntualiza el técnico racinguista tras las palabras del presidente, Manuel Ansede, solicitando a la plantilla más actitud. “Hay una realidad emocional; hemos perdido la confianza, el ánimo... y eso afecta a todos los que no están cumpliendo”, explica Fernández Romo al señalar que esa es la consecuencia de no relacionar los resultados con las expectativas que había en torno al cuadro verde.

Pero, aunque no ve a la plantilla racinguista más carente de este ingrediente que otras que ha dirigido, el entrenador del cuadro verde explica que “tenemos que ser capaces de salir de esta situación lo antes posible, dándole valor a lo que tenemos que hacer”. De ahí que, en momentos difíciles como este, el preparador explique que “todos tenemos que ir en la misma dirección y tener cariño para que las cosas nos favorezcan”.

De ahí que el foco del entrenador racinguista esté puesto “en cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos hacer las cosas mejor de lo que lo venimos haciendo... cómo ganar al rival”. Porque el próximo partido es el único que importa en la actualidad.