El equipo juvenil racinguista no quiere dejarse ir

Los jugadores del Racing quieren seguir compitiendo a buen nivel Daniel Alexandre

Que el equipo juvenil del Racing ya haya certificado su descenso no quiere decir que se vaya a dejar ir en las tres jornadas que quedan. Al contrario, su intención es competir al máximo para sumar el mayor número de puntos y quedar lo más arriba posible. Así que en el partido que lo enfrenta a la Gimnástica de Torrelavega este domingo –12.30 horas, O Pote– su propósito es el de sumar los tres que se ponen en juego.

La escuadra que dirige Míchel Alonso se enfrenta a un rival en lucha por la permanencia –tiene las posiciones de descenso a dos puntos–. Pero la intención de los locales es dar continuidad al buen nivel que está mostrando –en las seis últimas jornadas ha logrado más victorias, tres, que en las 21 anteriores– para, al menos, eludir la última posición

Será la forma de demostrar que está acabando como debió empezar.