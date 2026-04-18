Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Racing de Ferrol

El equipo juvenil racinguista no quiere dejarse ir

El cuadro verde, ya descendido, aspira a derrotar a la Gimnástica de Torrelavega

Redacción
18/04/2026 21:59
O Pote Racing juvenil contra el Roces
Los jugadores del Racing quieren seguir compitiendo a buen nivel
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Que el equipo juvenil del Racing ya haya certificado su descenso no quiere decir que se vaya a dejar ir en las tres jornadas que quedan. Al contrario, su intención es competir al máximo para sumar el mayor número de puntos y quedar lo más arriba posible. Así que en el partido que lo enfrenta a la Gimnástica de Torrelavega este domingo –12.30 horas, O Pote– su propósito es el de sumar los tres que se ponen en juego.

La escuadra que dirige Míchel Alonso se enfrenta a un rival en lucha por la permanencia –tiene las posiciones de descenso a dos puntos–. Pero la intención de los locales es dar continuidad al buen nivel que está mostrando –en las seis últimas jornadas ha logrado más victorias, tres, que en las 21 anteriores– para, al menos, eludir la última posición

Será la forma de demostrar que está acabando como debió empezar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

O Pote Racing juvenil contra el Roces

El equipo juvenil racinguista no quiere dejarse ir
Redacción
Racing Ferrol-Arenteiro

El Racing de Ferrol, a evitar problemas
Juan Quijano
Fernández Romo, durante el partido ante el Guadalajara

Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Todos tenemos que ir en la misma dirección para salir”
Juan Quijano
Chema Rodríguez, durante el partido contra la Ponferradina

Chema Rodríguez, jugador del Racing de Ferrol: “Hemos tocado fondo”
Juan Quijano