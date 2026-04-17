Chema Rodríguez, jugador del Racing de Ferrol: “Hemos tocado fondo”

Chema Rodríguez, durante el partido contra la Ponferradina ALFAQUÍ

“Hemos tocado fondo”. La goleada encajada por el Racing frente al Real Madrid Castilla fue la gota que colmó el vaso –“una sensación muy negativa”, la recuerda el defensa Chema Rodríguez– de una racha de malos resultados que deja al equipo ferrolano algo descolgado del objetivo. Sobre todo tras una segunda vuelta “que no entraba en nuestros planes” y en la que el zaguero explica que “intentamos buscar soluciones cambiando cosas... pero al final siempre ocurre algo que nos lastra y no estamos sacando resultados”.

Es la consecuencia de una falta de confianza que el albaceteño reconoce que “es terrible tanto para un jugador como para un equipo. Es por lo que estamos pasando y tenemos que cambiarlo cuanto antes”. De hecho, a pesar de que alerta de que “la falta de confianza puede dinamitar un vestuario”, aporta que “lo único que cambia las dinámicas negativas es trabajar, entrenar... y hablar poco”.

Enmendar

Salir de la mala racha actual pasa, a juicio del defensa racinguista, “por ganar el próximo partido: tenemos que ir a ganar en Bilbao”. A siete puntos de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso y a otros tantos de las que condenan al descenso a Segunda RFEF, el defensa recuerda que “quedan puntos para todo, porque aún restan seis partidos”, pero hay que intentar cambiar la mala dinámica en la que el cuadro verde esté en la actualidad “cuanto antes”, si puede ser contra el filial del Athletic.

Chema Rodríguez espera, además, que el hecho de que el cuadro verde cambie esta senda lo ayude a variar la suya individual. La lesión de Álex Zalaya le permitió volver a jugar en el partido contra el filial madridista después de diez partidos inédito –“esperaba tener más minutos”, reconoce al hablar sobre los 473 que ha disputado en lo que va de campeonato–, pero eso no lo desanima para lo que queda. “Estoy con mucha ilusión para los partidos que tenga que jugar”, dice el futbolista manchego.

También para congraciarse con una afición disgustada por la goleada encajada el pasado sábado. “La entendemos y la respetamos”, expone Chema Rodríguez el sentimiento de la plantilla tras el 0-5 encajado ante el Real Madrid Castilla. De hecho, el defensa reconoce que “nos duele porque se podía haber creado un clima muy bonito, de ilusión”. Así que su intención a partir de ahora es trabajar al máximo para intentar cambiar la mala racha en la que está ahora el Racing.