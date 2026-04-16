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Racing de Ferrol

Teledeporte emite un especial con todas las finales de la Copa

El primer capítulo, programado para las 23.55 horas del jueves, incluye imágenes del partido que el Racing jugó contra el Sevilla en 1939

Redacción
16/04/2026 21:02
RCF na final de Copa de 1939 coloreada
Once titular del Racing en la final de Copa de 1939
J.D.
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El canal Teledeporte, con motivo de la final de la Copa del Rey que enfrentará el sábado a Atlético de Madrid y Real Sociedad, emitirá, en dos episodios -uno este jueves a las 23.55 horas y otro el viernes a partir de las 22.30-, una obra inédita de la televisión en España: todas las finales de la Copa.

El Racing, en la final de Copa 1939
El Racing, en la final de Copa 1939
J.D.

El programa ‘Conexión Vintage’, con la obra relativa al partido conocido como la "gran fiesta del fútbol español”, reunirá contenido sobre todas las finales de Copa, desde 1902 hasta el año 2025. 

En el primer capítulo de este espacio aparecerán imágenes del encuentro que el Racing jugó contra el Sevilla el 25 de junio de 1939. En aquella ocasión, el cuadro verde perdió por un resultado de 6-2.

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