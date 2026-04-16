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Racing de Ferrol

Ansede hace un llamamiento al "compromiso y de actitud" para que el Racing de Ferrol salga de la mala racha

El presidente espera que el cuadro verde piense solo en cada partido para acabar lo mejor posible en la clasificación

Juan Quijano
Juan Quijano
16/04/2026 14:34
Manuel Ansede, durante una rueda de prensa
DANIEL ALEXANDRE
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"Indignación, hartazgo, decepción". De esta manera resumió el presidente del consejo de administración del Racing, Manuel Ansede, el sentir del órgano directivo de la sociedad anónima deportiva tras la reunión mantenida el pasado lunes. Es también lo que, tanto él como la dirección deportiva de la entidad, le trasladó a la plantilla en un momento en el que el equipo ferrolano está a siete puntos tanto de las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda como de las que condenan al descenso a Segunda RFEF.

Así que, desde el punto de partido de "priorizar el futuro de Ferrol y del club", Ansede asume que la mala racha de resultados por la que atraviesa ahora el conjunto de la ciudad naval es algo que "no podemos normalizar de ninguna manera. El papel del consejo, desde el primer momento, es el de apoyar". De ahí que haga un llamamiento a la plantilla para que demuestren su nivel. "Es el turno de los jugadores, donde ellos tienen que demostrar lo que son, lo que quieren alcanzar", asegura.

El presidente racinguista recordó que "tenemos un entrenador y una plantilla para hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo". De ahí que haga un llamamiento para dar un paso adelante: "Es una cuestión de compromiso y de actitud". Teniendo en cuenta de que "el consejo ha cumplido con su parte, ahora es la de los actores, que tienen que demostrar por qué están aquí".

Ansede también quiso apelar a la afición racinguista diciendo que "solo podemos pedirle perdón. Y darles la razón, porque los que no hemos cumplido hemos sido nosotros". Así que, a partir de ahora, el presidente racinguista espera que se puede demostrar la mejoría en los partidos que quedan por disputar.

A pesar de la situación clasificatoria actual, el mandatario reconoce que "yo soy optimista por naturaleza y, aunque las matemáticas te permiten seguir soñando, vamos partido a partido. A ver el lunes en qué se puede pensar".

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