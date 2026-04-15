Ni muchos ni pocos filiales para el Racing de Ferrol

El partido ante el Osasuna Promesas fue el último que los ferrolanos ganaron ante una formación B Alfaquí

Nunca tan mal se le habían dado los filiales al Racing de Ferrol como en el presente ejercicio. Eso sí, tampoco nunca el conjunto ferrolano se había tenido que medir a tantas formaciones B como en esta campaña desde que el equipo de A Malata pasó de competir en la extinta Segunda División B a Primera RFEF y Segunda.

A la espera de una visita a un Bilbao Athletic que puede cambiar ligeramente esta estadística, el conjunto ferrolano suma, desde ese ejercicio 2020/21 en el que se disputó por última vez la categoría de bronce como 2ª B, un total de 20 duelos contra equipos dependientes de otros de mayor categoría.

Una veintena de enfrentamientos en los que los verdes contaban con una balanza muy a favor, si bien un tanto empañada ahora por los resultados de este ejercicio. De esa doble decena, el equipo de la ciudad naval se embolsó diez victorias, cuatro empates y seis derrotas, de las que cuatro han sido, precisamente, en esta temporada, con la última y dolorosa vivida, precisamente en la última jornada ante el Real Madrid Castilla.

Hasta este momento la senda del Racing con paradas ante filiales había sido, por así decirlo, más o menos plácida. Con Emilio Larraz en el banquillo en el año de la pandemia (20-21), el conjunto ferrolano sólo tuvo en su grupo a uno de estos volubles adversarios, el por aquel entonces Celta B. Un doble compromiso en el que el Racing se convirtió en una de las mayores bestias negras de los celestes, ganando los dos duelos (por 0-1 en Barreiros y por 2-0 en A Malata), endosando a los vigueses dos de las seis derrotas con las que ese año terminó primero del cuadro 1 –los verdes fueron quintos–.

Una racha victoriosa que continuó ya en la recién nacida Primera RFEF y con Cristóbal Parralo ya como entrenador titular al año siguiente. De hecho, de los seis partidos en el calendario de la categoría de bronce, el equipo ferrolano no cedió ninguno y sólo, precisamente, el Bilbao Athletic fue capaz de arañar dos puntos con sendos empates (2-2 en Lezama y 1-1 en A Malata) ante los guerreros navales. Valladolid Promesas y Celta B fueron las víctimas ferrolanas, destacando la manita que los de Parralo endosaron al filial celeste en la primera vuelta en casa en una temporada en la que, tras su tercer lugar, el Racing vio cortado su sueño de ascenso por el Nástic de Tarragona en primera ronda.

Del cielo al infierno

Precisamente el equipo de Barreiros fue protagonista ­accidental en un muy recordado ejercicio siguiente, el 22/23. Primero, porque fue el único que logró doblegar a los verdes como filial (1-0 en tierras viguesas) y, segundo, porque en el choque entre ambos en A Malata, el Racing volvió a Segunda División dieciséis años después gracias al 2-0 conseguido aquel recordado 27 de mayo. Una campaña de ascenso en la que los duelos ante el ahora muy presente Castilla finalizaron con triunfo ferrolano en casa (2-1) y con empate sin goles en el Alfredo Di Stefano.

El Racing regresaba a Segunda como campeón y en ese año de vuelta sólo tuvo que hacer frente a un Villarreal que encontró en los verdes un vivero de puntos. El mini submarino amarillo, que finalizó último, consiguió ante los de Parralo cuatro de los 43 puntos con los que terminó el campeonato, merced al empate en A Malata (2-2) y al triunfo en casa (1-0). Y de un filial a ninguno como rival pasó el Racing el año siguiente, en una terrible campaña 24/25 en la que los ferrolanos se ganaron a pulso la penúltima posición.

Y si no tener filiales parece que no le sienta bien al Racing, tampoco lo hace el contar con muchos, con esta temporada en la que de los seis duelos dirimidos ante estas formaciones sólo ha ganado en dos, ambos a principio de la campaña y a domicilio (Castilla y Osasuna B). Precisamente ante los rojillos tendrá el Racing su última batalla filial, en la penúltima jornada, en un duelo en el que se espera que los verdes mejoren estas, de momento, malas cifras esta campaña.