La goleada que encajó el Racing de Ferrol rompió varios registros

Pascu lucha con Valdepeñas durante el duelo del pasado sábado entre el Racing de Ferrol y el Real Madrid Castilla Daniel Alexandre

Aunque ya han pasado varios días desde esa fatídica noche en la que el Racing de Ferrol recibió una “manita” por parte del Real Madrid Castilla, lo cierto es que todavía sigue doliendo a la afición, que no olvida ese abultado marcador. Aunque la mayoría ya vivió goleadas en contra, especialmente fuera de casa, esta sólo es la segunda que presencian en su feudo, en A Malata. Y es que la última vez que esto había sucedido fue la campaña pasada, concretamente el 8 de diciembre de 2024, cuando el Oviedo venció por 1-5 al cuadro dirigido por Cristóbal Parralo.

Con todo, el primer recuerdo que se le vino a la cabeza a la afición verde ocurrió apenas un mes y medio más tarde, cuando el Racing de Santander le metió un set (6-0) en el Sardinero. Ese partido, además, fue el último en el que el de Priego de Córdoba, que estaba sancionado, dirigió al conjunto de la ciudad naval, pues la directiva buscaba un cambio de rumbo para intentar salvar la categoría.

Pero este no llegó, puesto que el equipo no mejoró y el 29 de abril se confirmó ese descenso. Ese día de Santander, asimismo, no sólo fue su última visita al campo cántabro, sino que también supuso la última vez que el Racing encajó cinco o más goles en un enfrentamiento, algo que se rompió el pasado sábado ante un Real Madrid Castilla que el 9 de junio de 1979 le llegó a meter siete en Madrid.

No obstante, esa es otra historia. La que concierne a ese fatídico choque, que es su mayor goleada en contra en Primera Federación, es que esa fue la octava vez que un oponente le endosaba cinco o más dianas al club ferrolano. La primera vez que eso sucedió fue un 21 de febrero de 1926, cuando el Celta de Vigo asaltó El Inferniño y ganó por 0-6 en el extinto Campeonato Gallego. Ese duelo, hasta la fecha, sigue siendo la peor derrota como local, mientras que la del pasado sábado lo es en el fútbol profesional, como apuntó el historiador Jorge Deza, en sus redes sociales.

Otros resultados

Aunque fue la primera en casa, no lo es en su historia, ya que ese honor corresponde al Pontevedra Athletic, que ganó 5-2 en 1924, también en la competición autonómica, la cuál venció tres veces el Racing (1928, 1937 y 1938).

Respecto al fútbol profesional y a las goleadas encajadas como local, pasaron muchos acontecimientos que no sólo cambiaron la sociedad de la época –comenzó la dictadura franquista–, sino que el propio equipo de la ciudad naval perdió su nombre, Racing Ferrol, para quedar sólo en Ferrol debido a que no se aceptaba ninguna palabra extranjera. Bajo esa nomenclatura nueva llegó, el 17 de abril de 1949 –en dos días se cumplen 77 años de ese suceso– la segunda ocasión en la que recibió cinco goles. El castigador fue un Club Deportivo Málaga, que venció por 1-5, el mismo resultado que cosechó dos décadas después en el Manuel Rivera (7 de septiembre de 1969).

Entre medias, el conjunto verde encajó otras dos “manitas” en su estadio, siendo la primera en 16 de abril de 1950 contra el Gijón (2-5) –también está pronto su aniversario y fue la última vez que el cuadro de la ciudad naval se fue al descanso perdiendo 0-4– y la segunda ante un viejo rival, el Deportivo de La Coruña, que ganó 2-5 en 1959.

Una década más tarde, como se mencionó, llegó otra del Málaga. Esa había sido, hasta el día del Oviedo de la temporada pasada, la última vez que el estadio del Racing –en esa época jugaba en el Manuel Rivera– vio cinco goles de su contrario. Con todo, ante los carbayones se rompió esa racha y se estrenó A Malata con cinco tantos. Ahora, ante el Castilla llegó la segunda ocasión.

Al igual que hace un año, dolió mucho, pero este quizá más, pues la ilusión del inicio de la temporada, la de volver al fútbol profesional, se rompió y ahora lo importante es la permanencia para no caer a los infiernos de Segunda Federación. Hay tiempo para conseguirlo, pero hay que ganar cuanto antes.