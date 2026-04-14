El Racing de Ferrol Genuine debutó en “A Nosa Champions” en Ourense

El Racing Genuine posa con sus medallas logradas en la primera jornada de la competición RCF

El equipo de fútbol inclusivo del Racing de Ferrol continúa viviendo experiencias únicas que no olvidarán en la vida. En esta ocasión, el conjunto de la ciudad naval se desplazó el pasado sábado hasta Ourense para participar en la jornada inaugural de la segunda edición del torneo “A Nosa Champions”, que estuvo organizada por la Federación Galega de fútbol y tuvo al Pabellón como el conjunto anfitrión de este evento deportivo.

En esta ocasión, el Racing Genuine quedó enmarcado en el grupo junto al Racing Villalbés, el Deportivo y el Vilagarcía. Durante todos los choques, además de la competitividad, reinó el buen ambiente entre todos los jugadores, que disfrutaron de un buen clima. Aunque los resultados eran lo menos importante, lo cierto es que los ferrolanos se alegraron mucho tras quedar primeros después de ganar al Dépor (0-2), con goles de Jesús Bello y Javier Melaski, y al Vilagarcía (2-0), gracias a los tantos de Jonathan Conçeiçao y Carlos Pena. Ante el Vilalbés, a pesar de la diana de Jesús Bello, el equipo cayó por 2-1.

Aun así, eso no empañó la gran jornada que vivieron en Ourense. Ahora, está deseados de que llegue la segunda, que está prevista para el 9 de mayo en Vilagarcía, mientras que el 16 de ese mismo mes, si nada se tuerce, se disputará en Calo y Ortigueira.