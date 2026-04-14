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Racing de Ferrol

Álvaro Mardones y Lucas Díaz sorprenden al alumnado del CEIP Ponzos

Los dos futbolistas del Racing de Ferrol compartieron parte de la mañana con los más pequeños

Redacción
14/04/2026 20:33
Mardones y Lucas, con el alumnado del CEIP Ponzos
Mardones y Lucas, con el alumnado del CEIP Ponzos
RCF
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Álvaro Mardones y Lucas Díaz se acercaron al CEIP Ponzos para compartir una mañana llena de ilusión con los más pequeños del centro educativo. Durante su visita, los dos futbolistas del Racing conocieron el día a día del alumnado, además de contestar las preguntas que les hacían y de firmarles autógrafos y sacarse fotos con ellos para que tuviesen un gran recuerdo.

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