Racing de Ferrol
Álvaro Mardones y Lucas Díaz sorprenden al alumnado del CEIP Ponzos
Los dos futbolistas del Racing de Ferrol compartieron parte de la mañana con los más pequeños
Álvaro Mardones y Lucas Díaz se acercaron al CEIP Ponzos para compartir una mañana llena de ilusión con los más pequeños del centro educativo. Durante su visita, los dos futbolistas del Racing conocieron el día a día del alumnado, además de contestar las preguntas que les hacían y de firmarles autógrafos y sacarse fotos con ellos para que tuviesen un gran recuerdo.