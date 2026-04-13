El Racing de Ferrol ya conoce el horario de su partido ante el Pontevedra

Alineación del Racing de Ferrol contra Real Madrid Castilla Daniel Alexandre

El partido que el Racing jugará contra el Pontevedra con motivo de la trigésimo quinta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF se jugará el sábado 2 de mayo a a las 16.15 horas.

El estadio de A Malata será el escenario de este encuentro, que será el último derbi gallego que juegue el cuadro verde en este campeonato de la regularidad.

El conjunto granate se presentará en Ferrol inmerso en la lucha por la clasificación para las eliminatorias para acceder al fútbol profesional, un objetivo que la escuadra de la ciudad naval ve ya como utópico.