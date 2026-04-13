El Racing de Ferrol prolonga su caída libre

Antón Escobar, durante el partido contra Real Madrid Castilla Daniel Alexandre

Al Racing no le salen las cosas. Si el fútbol es un estado de ánimo, el equipo ferrolano se encuentra en uno en el que, como explica el centrocampista Gorostidi, “queremos... pero a día de hoy no podemos”. El futbolista donostiarra, de hecho, apuesta por “limpiar las cabezas” para levantarlas tras una etapa en que “llevamos tiempo sin tener buenas sensaciones”. Así que su receta pasa por que “tenemos que creer”.

Los objetivos del Racing están a siete puntos de distancia. Situado en la decimotercera posición clasificatoria del grupo 1 de Primera RFEF, con 42 puntos en su haber, tan lejos está la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda como las cinco plazas que condenan al descenso a Segunda RFEF. Pero mientras que para el primero de los objetivos tiene que escalar ocho peldaños, para el segundo “solo” necesita caer tres para despeñarse al infierno.

“Hay que ganar un partido y sacar esto como sea”, explica el centrocampista Gorostidi a la hora de avanzar cómo puede salir el cuadro verde de la situación en la que se encuentra en la actualidad. Y eso pasa por “ayudarnos entre nosotros, estar juntos y creer, porque estoy convencido de que el equipo va a dar un paso adelante”. De hecho, el mediocentro de la escuadra de la ciudad naval renueva su fe al asegurar que “creo en el proyecto, en el equipo, en la plantilla, en el cuerpo técnico, en el club... Esto lo sacaremos como sea”.

Bajón

El análisis de la trayectoria del Racing permite ver que estuvo metido en las 18 primeras jornadas del campeonato en las plazas que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Incluso en la segunda vuelta volvió a colarse dos veces entre los cinco primeros –tras las victorias de la vigésimo primera jornadas ante el Arenteiro y de la vigésimo cuarta sobre el Tenerife–. Pero ahora ya lleva siete fechas fuera de la zona que se había marcado como objetivo antes de que empezase el curso y que ahora se ve como una utopía por las malas sensaciones que transmite, y los malos resultados que consigue el cuadro verde en estos momentos tan delicados para su futuro inmediato.

“Pero quedan seis partidos y tenemos que creer... empezando por el este domingo”, dice Gorostidi en referencia al encuentro que lo va a enfrentar al Athletic B, otro equipo que también estuvo luchando por meterse en las plazas de ascenso a Segunda –estuvo diez jornadas en ellas–, pero que parece haberse caído de este objetivo últimamente, igual que su adversario. De ahí que el racinguista insista en que “hay centrarse en el día a día de la semana y ayudarnos entre nosotros, porque lo más importante de todo es que estemos juntos hasta el final”.

Sobre todo después de una segunda vuelta liguera en la que la escuadra de la ciudad naval ocupa el penúltimo puesto clasificatorio tras haber sumado solo doce puntos –solo el Arenteiro, que ha añadido ocho a su cuenta, ha sido menos productivo en lo que se han disputado– desde que se llegase al ecuador. De ahí que el mediocentro vasco explique que “tenemos que cambiar el chip como sea” para que la formación ferrolana sea capaz de “dar un paso adelante” y salir de las complicaciones que tiene en la actualidad.

Con tres partidos en A Malata –frente a Avilés Industrial, Pontevedra y Osasuna Promesas– y otros tantos a domicilio –ante Athletic B, Arenas de Getxo y Unionistas de Salamanca–, el cuadro verde espera sumar los puntos necesarios –se estima que la permanencia está en los 45– para mantener la categoría. Será la mejor manera de terminar una temporada que empezó siendo ilusionante pero que, poco a poco, se acabó tornando de pesadilla por los malos resultados cosechados.