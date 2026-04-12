El Racing de Ferrol de Guillermo Fernández, a "seguir, levantarse y entrenar"

El preparador, en el duelo del sábado en A Malata Daniel Alexandre

La apisonadora merengue dejó echo papilla a un Racing de Ferrol que ya no llegaba en su mejor momento al que se presumía importantísimo duelo ante el filial del Real Madrid. Y lo fue... pero para mal. No sólo por la nueva derrota ferrolana, sino por cómo sucedió esta. En casa y delante de su afición, el conjunto de la ciudad naval recibió cinco goles como cinco puñaladas tras las que levantarse para mirar hacia arriba se hace ahora muchísimo más difícil.

Un encuentro que ha dejado muy tocado a todo el racinguismo, así como, evidentemente, a su técnico Guillermo Fernández Romo que tras el encuentro ante el Real Madrid Castilla no encontraba explicación a lo sucedido. “Es difícil. Todos teníamos la máxima ilusión, sabíamos que estábamos a un partido, a un buen resultado de volver a estar cerca de donde queríamos”, relataba el preparador, “pero cuando todo sale un poco al revés.. no hay opción, ningún tipo de valoración. La única es que esta derrota tiene un nombre y un apellido que son los míos”.

Así de firme se mostraba el preparador madrileño, echándose a su espalda un traspié con el que el Racing acrecienta una crisis inesperada en esta recta final de la competición. Cinco goles en contra, cinco jornadas sin ganar –dos empates y tres derrotas consecutivas– y seis partidos para finalizar la liga regular. Los números son dolorosos y las palabras no cambian la situación caótica en la que se ha ido sumiendo la formación racinguista. “No hay que decir, hay que hacer”, señalaba Fernández, “se va entrando en un bucle y en un desánimo que desde luego afecta para jugar. Dicho eso, lo que queda es seguir, levantarte y entrenar. Eso es lo que hay que hacer”.

Tristeza y enfado

El madrileño se sigue viendo en la pelea y en lugar de cuenta atrás, ve en esos seis partidos que restan pasos hacia delante. “Estamos a seis duelos de conseguir un objetivo importante y por el que quiero estar. Es lo único que puedo decir”, señalaba el preparador a la pregunta de una posible salida o cese como entrenador de la formación ferrolana.

Y si en la casa verde no hacen matemáticas, como apuntó el capitán Álvaro Giménez, los cálculos son claros y los tres puntos en juego el próximo domingo vitales para el resultado de la ecuación no salga negativo. Un choque ante otro filial, en esta ocasión del Athletic de Bilbao en el que ya tiene la vista puesta el preparador. “Lo que hay que estar es convencido de que hay que entrenar, hacerlo bien y competir de la mejor manera para ganar el domingo”, sentenciaba Fernández tras un encuentro en el que una arrolladora primera mitad blanca fundió a negro a los ferrolanos que trataron de terminar el partido con la cabeza menos gacha en la segunda parte.

“Es un resultado muy abultado, que te tiene muy fuera del partido. Lo que había que hacer era intentar revertir la situación entrando lo mejor posible, dignificando nuestra profesión, nuestro club y hacer la mejor segunda parte posible, que es lo que han intentado hacer los jugadores”, añadía el entrenador.

El grupo verde lo consiguió en parte, si bien sin poder impedir el quinto visitante y sin, una vez más, poder marcar ni siquiera la diana de un honor que se va emborronando. “Estamos unos enfadados, otros tristes por la situación. Pero, vuelvo a insistir, un resultado, por muy feo que sea no va a quitar ni el valor ni la trayectoria a estos jugadores ni a este entrenador”, sentenciaba Fernández Romo tras la mayor goleada sufrida por los verdes esta campaña.