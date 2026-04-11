El Racing de Ferrol va cuesta abajo y sin frenos

Raúl Dacosta,l contra Real Madrid Castilla Daniel Alexandre

Cuesta abajo y sin frenos. Así va al Racing en una temporada que empezó con la intención de luchar por el retorno al fútbol profesional, pero en la que ahora que quedan seis jornadas para el final su objetivo es mantener la categoría. La goleada encajada ante el Real Madrid Castilla (0-5) destapó todos los males de una escuadra cuya caída parece no tener fin. Así que ahora de lo que se trata es de frenar esta precipitación al vacío para que la campaña no sea más desastrosa de lo que está siendo, sobre todo porque no se ve el fondo o no se atisba una solución.

Superado el brío de los primeros minutos, poco a poco el filial madridista fue adueñándose de la posesión como forma de tener el control. Incluso estuvo a punto de adelantarse en una acción en la que Jacobo Ortega acabó plantándose solo ante Parera, pero su tiro no superó al meta racinguista. De todas maneras, esa acción fue un reflejo de que la combinación del dominio visitante y la fragilidad defensiva local podían traer malas noticias, como sucedió en el segundo acercamiento madridista, en el que Alexis Cirio cruzó la pelota al fondo de las mallas tras una rápida acción.

La situación ya pintaba mal así para el cuadro verde, pero a partir de ahí no hizo más que ir a peor. Primero, porque otra imprecisión racinguista en una zona sensible fue aprovechada por la escuadra rival para aumentar su ventaja gracias al acierto de Jacobo Ortega. Y después, cuando la lesión de Álex Zalaya dejó al cuadro verde sin su “reincorporación” después de seis semanas de ausencia por sanción, uno de los argumentos con los que pretendía subir su nivel.

Nada podría ir peor para el Racing... hasta que llegó la tercera diana del filial madridista, un tanto que acabó con la paciencia de una afición que ya no pudo contener su queja por lo que estaba viendo, y no solo en esta ocasión, sino a lo largo de la temporada. Tan mal iban las cosas que Antón Escobar no pudo materializar una ocasión qua parecía destinada a convertirse en gol y, por contra, un rebote en el área local se convirtió en el cuarto tanto visitante, el que hizo que el estadio de A Malata se convirtiese en un clamor para protestar por lo que estaban viendo sus ojos.

Entre la lógica relajación madridista por el resultado que tenía a favor y la vergüenza torera del Racing ante la pesadilla que estaba viviendo, las cosas se igualaron en la segunda parte y el encuentro se desarrolló por los cauces que se podían presagiar antes del pitido inicial. Pero ni los acercamientos locales llegaron a traducirse en ocasiones más o menos claras, ni la escuadra visitante quiso hacer sangre.

Casi sin querer, el Real Madrid Castilla consiguió su quinto gol, el que hacia el castigo aún mayor para la formación de la ciudad naval. Y a pesar de que el cuadro ferrolano no dejó de intentarlo hasta el final del partido, su incapacidad fue manifiesta durante todo el encuentro. De ahí que los minutos fuesen pasando hasta acabar con una derrota que invita a la reflexión para que la temporada no termine siendo peor de lo que ya está resultando ahora mismo.