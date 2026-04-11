El juvenil verde sella su descenso al caer ante el Oviedo

Los jugadores del cuadro verde, al término de un partido Daniel Alexandre

Llegó a su fin esta etapa del equipo juvenil del Racing en la División de Honor de la categoría. La derrota encajada ante el Oviedo (1-0) en el partido que los enfrentó en el campo de El Requexón deja a la escuadra de la ciudad naval a más distancia de la zona de permanencia de los puntos que aún quedan por jugarse, así que a partir de ahora solo tiene el objetivo de seguir compitiendo de la mejor manera que pueda hasta el final.

Un gol de la escuadra ovetense cuando no se había jugado un cuarto de hora partido terminó dejando los tres puntos en casa. El cuadro verde, de todas maneras, mostró la competitividad que viene exhibiendo en los últimos partidos y estuvo a punto de empatar a través de un disparo de Dani González que se estrelló en el larguero.

Tras el descanso, el Racing trató de adelantar líneas y eso le hizo acercarse más a la portería local, pero no fue suficiente para conseguir el empate.