Previa solidaria en favor de Julieta

Julieta y Lucía, su madre, con los racinguistas en una acción solidaria anterior Cedida

“El racinguismo con Julieta”. Ese es el espíritu de la previa con la que la afición esperará, desde las 16.30 de este sábado en el bar D’Tapas, en Canido, el partido que enfrenta al equipo ferrolano con el Real Madrid Castilla.

Después de que las redes sociales se inundasen de mensajes de personajes importantes del mundo del fútbol en favor de la investigación del síndrome Rett y la asociación Mi Princesa Rett, el sorteo que se celebrará a las 19.15 en la terraza del local –hasta un cuarto de hora antes se seguirá vendiendo rifas, a dos euros–.

Además de premios relacionados con el mundo del fútbol, también habrá a la venta material de la asociación beneficiaria de la recaudación

Y a las 20.15 horas, una vez comidos y bebidos –se venderán hamburguesas y bocadillos desde las 19.00–, salida hacia el estadio para presenciar el choque.