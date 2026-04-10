Fernández Romo, entrenador del Racing de Ferrol: “Es un buen día para transformar las dudas en certezas”

Fernández Romo, durante el partido ante el Barakaldo Jorge Meis

La dinámica de resultados por la que atraviesa el Racing no es positiva –“el momento es difícil, todos lo tenemos claro, porque la sensación es que los rivales nos superan”, admite su entrenador, Guillermo Fernández Romo–. De ahí que de cara al partido que lo enfrenta esta noche al Real Madrid Castilla el preparador apunte que “hay que poner el foco en lo que estamos haciendo bien, a lo que nos acercaba a la victoria”.

A partir de ahí, el técnico expone que “no creo que haya que hacer grandes cambios pero sí ajustes necesarios, con buenas intenciones”. Es lo que necesita el cuadro verde para volver a reconstruirse partiendo de la base que lo ha llevado a ser un buen equipo durante muchas jornadas del presente campeonato liguero en su vuelta al estadio de A Malata.

Local

Después de no conseguir buenos resultados a domicilio en lo que va de campeonato, el conjunto de la ciudad naval espera que volver a ejercer de local resulte positivo. “Volver a los sitios donde hemos estado más cómodos, donde entrenas, te facilita las cosas”, destaca el entrenador. “Pero no se trata de decirlo, ¡sino hacerlo!”, zanja antes de expresar su deseo de “encontrar un buen partido, esas buenas conexiones, esas individualidades... ese buen partido de todos”.

De ahí que insista en que “a la afición no se le puede pedir nada”. Al contrario, lo que cree el entrenador racinguista es que “tenemos que ofrecer una buena versión, goles, jugar bien, ganar partidos... Nosotros somos lo que tenemos que transformar las dudas en certezas y este es un buen día para convertirlo en real”.